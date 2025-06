Neix el Sindicat d’Habitatge del Solsonès: organització popular per un habitatge digne

Per solucionar el problema de l'habitatge al Solsonès, s'ha creat recentment el Sindicat d'habitatge del Solsonès. En la carta de presentació que adjuntem tot seguit a la notícia, exposen les raons, la problemàtica existent i els objectius que plantegen així com les primeres línies d'actuació. En aquest sentit, convoquen tothom a una primera assemblea oberta el dimarts 10 de juny a les 7 de la tarda a la plaça Sant Pere, 7 de Solsona.

El preu del lloguer ha augmentat a Solsona un 43% en els darrers 10 anys

"Ens volen fer creure que no hi ha alternativa, que el mercat és qui decideix on, com i amb qui podem viure. A Solsona el preu del lloguer ha augmentat un 43% en els darrers 10 anys. Aquest augment es produeix en un context d’oferta pràcticament inexistent on les immobiliàries i propietaris oferten els pisos sel·lectivament, reservant l’accés a perfils més benestants i excloent, de forma deliberada, famílies treballadores o persones migrants. Aquesta pràctica classista i racista no només genera una situació d’injustícia flagrant, sinó que perpetua la desigualtat i la segregació social.

No estem davant d’un error del sistema: aquest és el sistema. Un sistema capitalista que fa de l’habitatge un negoci, on tenir feina ja no garanteix ni una llar ni arribar a final de mes. Per això, no parlem només de cases: parlem de vida. De la vida que ens roben els rendistes, les immobiliàries i els fons voltors; de la vida que s’apropien convertint el nostre dret a viure en el seu benefici.

23 desnonaments silenciosos a Solsona el 2023

No hi ha dreceres ni solucions individuals davant d’un problema col·lectiu. Aquest sistema pot colpejar qualsevol que treballi, pagui un lloguer o una hipoteca. No cal estar en situació extrema: n’hi ha prou amb una pujada de preu, un contracte abusiu, una reparació que no arriba mai o una negativa a renovar el contracte. El 2023 hi va haver 23 desnonaments silenciosos a Solsona. No són casos excepcionals: en els últims 7 anys hi ha hagut una mitjana de 22 desnonaments anuals. Ni tan sols un contracte és garantia de res quan els drets sempre acaben jugant a favor dels rendistes i de qui especula amb l'habitatge.

Aquesta situació no és única ni nova: forma part d’una dinàmica generalitzada arreu del país i del món. Quan l’habitatge es converteix en una mercaderia, la vida de les persones passa a un segon pla. És el que portem anys veient a Catalunya i a l’Estat: una economia sustentada en l’especulació immobiliària, l’explotació de les classes populars i la despossessió creixent del territori a mans de grans tenidors, fons voltors, interessos privats i una tendència en augment del fenòmen dels rendistes, aquells que viuen de les rendes que els hi paga la classe treballadora.

Eina veïnal, assembleària i combativa

És per això que neix el Sindicat d’Habitatge del Solsonès, dins de la Confederació de Sindicats d’Habitatge de Catalunya. Som una eina veïnal, assembleària i combativa, hereva de l’experiència acumulada per tots els moviments i sindicats d’habitatge del territori. Volem construir poder popular al marge de les institucions, amb una perspectiva revolucionària, perquè sabem que l’Estat protegeix el negoci de l'habitatge i no el dret a viure dignament.

Perquè sabem que només organitzades podrem plantar cara a l’explotació i construir una vida digna. Ens organitzem per defensar-nos, per assessorar-nos col·lectivament i per empoderar-nos davant un sistema que ens vol atomitzades, desorganitzades i aïllades. Perquè l’habitatge és un dret i no un privilegi!"