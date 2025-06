Clariana de Cardener, primer municipi del Solsonès que renuncia a la Banca Mòbil

L'ajuntament de Clariana de Cardener va acordar en el darrer ple municipal del mes de març la renúncia al servei de Banca Mòbil. Un servei que es va dur a terme durant l’any 2024 i el primer trimestre del 2025. El consistori ha alegat que durant aquest temps de servei "ha quedat demostrat que els veïns i veïnes del municipi no mostren cap interès a disposar d’aquest servei" ja que no l’han tingut mai i no és una necessitat. Argumenta que en ésser un municipi que no disposa de serveis bàsics com botigues d’aliments o de productes de primera necessitat o farmàcia, entre d’altres, "s’han de traslladar igualment als municipis més grans del voltant, com Solsona o Cardona i ja efectuen els serveis bancaris allà."

A més, durant el temps que ha estat actiu els consta que "el servei no ha tingut cap usuari".

La Banca Mòbil, però, contínua a data de finals de juny del 2025, oferint el seu servei a 9 municipis del Solsonès: Biosca, Pinell, Llobera, Guixers, Navès, Pinós, La Molsosa, La Coma i la Pedra i Olius.

El Govern fa un balanç "positiu" de la banca mòbil però admet que té "recorregut per millorar"

El secretari general d'Economia i Finances, Juli Fernández, ha fet un balanç "positiu" dels sis primers mesos de funcionament del servei de banca mòbil en municipis que no disposen d'oficina bancària o caixer. En una compareixença a la Comissió d'Economia del Parlament, Fernández ha detallat que des del setembre del 2024 fins al 30 d'abril, s'han atès 7.775 persones i s'han fet més de 7.900 operacions. Amb tot, ha lamentat que 43 municipis hagin renunciat al servei i en 16 més no s'hi ha registrat cap usuari en aquest període des que està disponible. En resposta als grups, Fernández ha afirmat que aquest sistema té "recorregut a millorar" i que "no és l'única solució possible" i no ha descartat una "redefinició total" del servei.

En la seva intervenció a la Comissió d'Economia al Parlament, Fernández ha dit que aquest sistema requereix un "temps de maduració" i que la Generalitat està oberta a introduir-hi millores. Fins ara, la banca mòbil ha fet 4.496 visites i la valoració dels usuaris és d'un 9,5 sobre 10, mentre que més d'un 83% dels ciutadans atesos recomanen el servei i en destaquen "la proximitat l'atenció personalitzada i l'estalvi en els desplaçaments", segons ha explicat.

Fernández, que ha elogiat la iniciativa iniciada per l'anterior Govern, ha assenyalat que el desplegament de la banca mòbil -un servei a càrrec de Caixabank i Caixa d'Enginyers amb vehicles adaptats que es van desplaçant arreu de Catalunya- es va dur a terme en tres etapes. La primera va ser al setembre del 2024, amb 95 municipis de les comarques de Girona; al novembre se n'hi van afegir 96 més de les comarques de Tarragona i el Penedès i la resta de territori al desembre amb 267 més. Al març, se'n van incorporar tres més, fins als 461.

Així mateix, el secretari general d'Economia ha revelat que en 43 municipis s'ha rebutjat el servei per raons de població i en setze més no s'ha comptabilitzat cap usuari. Per aquest motiu, ha comentat que el Govern tractarà d'esbrinar "què és el que està passant" i "aplicar mesures correctores". Per exemple, ha apostat per fer "molta més pedagogia" per donar a conèixer aquest servei o estabilitzar les franges horàries.

Actualment, la banca mòbil es desplaça una vegada al mes als municipis on presta servei, tot i que en alguns casos és cada dues setmanes, i s'atén els ciutadans per un període de 30 minuts, sigui per treure diners en efectiu o fer qualsevol operació com en les oficines bancàries convencionals.

Tant Fernández com alguns grups han recordat que Catalunya ha perdut el 73% de les oficines bancàries des del 2008, el percentatge més elevat del conjunt de l'Estat i a Europa. En total, durant aquest període es deixava sense servei a 503 municipis. En aquest sentit, Fernández ha apuntat que quan es va iniciar la bancà mòbil al voltant del 80% dels municipis no havien tingut mai oficina bancària ni caixer automàtic. "Donem respost a una realitat que hi havia en el seu moment, no és cap excusa però és bo saber d'on venim", ha afegit.

La Generalitat va adjudicar aquest servei per dos anys prorrogables a dos anys més a Caixa d'Enginyers i Caixabank per un import d'1,2 milions d'euros anuals.