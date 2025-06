Solsona i el Solsonès reivindiquen l'alliberament LGBTIQ+ amb orgull

El dissabte 28 de juny Solsona i el Solsonès s'afegeixen a la commemoració del Dia per l'alliberament LGBTIQ+ amb la lectura d'un manifest i una batucada a càrrec de La Percuteria. Amb orgull serà el lema de la convocatòria, que començarà a les vuit del vespre davant l'ajuntament de la capital comarcal.

Desmuntatge del gènere a la Vall de Lord

D'altra banda, dilluns passat, alumnes de primària i secundària de l'institut Escola de la Vall de Lord van participar a una sèrie de tallers sota el títol Desmuntant el gènere. La proposta, dirigida pel col·lectiu Argelaga, va obrir un espai de reflexió al voltant dels mandats de gènere i del seu impacte en la construcció de la identitat.

Aquesta activitat va ser organitzada per l'ajuntament de Sant Llorenç de Morunys amb el suport del SAI del Consell Comarcal del Solsonès i el finançament dels fons rebuts del Ministeri dIgualtat en el marc del Pacte d'Estat contra la violència de gènere.

Un servei d'atenció integral

Les institucions locals aprofiten la commemoració del 28J per recordar que el Solsonès disposa des del 2018 del SAI LGBTI+. És un servei d'atenció integral des del qual s'ofereix informació, acompanyament i assessorament al voltant de la diversitat sexual, afectiva i de gènere.

Ubicat al Consell Comarcal del Solsonès, el SAI s'adreça al col·lectiu de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i a les seves famílies. Es dirigeix, molt especialment, a aquelles persones que hagin patit una situació de discriminació per raó d'orientació sexual, identitat o expressió de gènere. Es pot contactar amb aquest servei per telèfon, al 973483234, o bé per correu electrònic a saisolsones@elsolsones.cat.