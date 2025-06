A poques hores de l'arribada oficial del solstici d'estiu, Solsona acollirà una nova jornada d'extracció de sang i plasma

COM UN AMOR D'ESTIU,

SALVAR VIDES NO S'OBLIDA!

Solsona, juny de 2025

Amb l'arribada de l'estiu, és habitual que el ritme de donacions de sang es vegi afectat per les vacances, els desplaçaments i els canvis en la dinàmica quotidiana.

Aquest descens en les donacions pot comprometre la disponibilitat de components sanguinis, especialment en un moment en què les necessitats hospitalàries es mantenen constants.

Actualment, les reserves de sang es troben dins dels límits de seguretat, però presenten una tendència a la baixa. Davant aquesta situació, i amb la voluntat de garantir el subministrament continuat a tots els centres sanitaris durant els mesos d'estiu, es fa una crida a la col·laboració ciutadana per anticipar la donació de sang abans de l'inici del període vacacional.

Donar sang és un acte voluntari, altruista i indispensable per al bon funcionament del sistema sanitari. Cada donació pot beneficiar fins a tres persones, i resulta fonamental per a l'atenció dels pacients que se sotmeten a intervencions quirúrgiques, tractaments oncològics, trasplantaments o que han patit accidents greus.

Per tal de facilitar l'accés a la donació, recomanem, reservar cita prèvia a donarsang.gencat.cat per agilitzar-la i donar-vos la millor atenció possible.

Gràcies a tots els donants que, amb el vostre gest solidari, contribuïu a protegir la salut i la vida de qui més ho necessita.

Deixa una empremta en algú per sempre. Aquest estiu dona sang i plasma!