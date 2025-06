Manifest 2025, 60 anys de l'AEIG Pare Claret

Aquest any, la Catifa de Corpus de l’Agrupament Escolta i Guia Pare Claret va justament dedicada al nostre 60è aniversari com a entitat.

El 1965, gràcies a l’empenta d’un parell de joves visionaris i d’un seguit de persones inquietes i valentes, es va plantar una llavor que, al llarg del temps, pas a pas i amb cada petita aportació de voluntaris desinteressats, acabaria sent l’Agrupament Escolta de Solsona. Des de l’altruisme i amb el compromís de moltes generacions de caps, hem pogut mantenir la flama de l’escoltisme encesa en el nostre poble, i així, seguir educant infants i joves en uns valors cada cop més rars en el nostre entorn.

Perquè l’escoltisme sempre ha anat més enllà dels jocs a la plaça, ja que darrere cada sortida, cada activitat i cada campament, hi ha un món amagat d’emocions, aprenentatges, experiències i amistats.

Aquesta catifa simbolitza el camí pel qual tots els escoltes solsonins hem anat caminant. A vegades, naturalment, aquest camí és fàcil i sense entrebancs, però també pot ser perdedís, difícil i amb molts obstacles. Per això, a vegades cal revisar la brúixola, la direcció cap a on estem caminant, per així retrobar-nos altre cop amb l’energia per seguir, i arribat el moment, transmetre tot allò que s’ha après passa rere passa a una nova generació plena de força per continuar fent créixer el cau.

Malauradament, és inevitable veure com cada cop més, els valors pels quals lluitem i creiem, es desfan en un món progressivament més individualista i materialista. La cultura de la immediatesa sobre el procés gradual, el sedentarisme damunt l’esforç i el conformisme per davant de l’esperit crític, dificulta molt la tasca educativa que ens caracteritza. Per això, creiem que cal remarcar tot allò que ens defineix i continuar nedant a contracorrent perquè aquesta essència no es perdi mai.

Aquesta catifa, juntament amb la Cursa Llobatons, la Caminada Popular i el Dinar de St. Jordi, són peces d’un trencaclosques que culminarà el dia 27 de juny amb la projecció del documental “60 anys i un conte de bona nit”, un moment de retrobament de totes aquelles persones que, gràcies al seu temps i la seva dedicació, han fet que avui dia puguem celebrar aquesta fita tan important.

Només ens falta desitjar una llarga vida a l’Agrupament i a l’escoltisme, i esperar que aquella llavor que es va plantar ara fa 60 anys, pugui continuar donant fruits a moltes més generacions de solsonins i solsonines amb ganes de deixar el món millor de com l’han trobat.

Equip de caps.