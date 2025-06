Òmnium Cultural i les principals entitats municipalistes del país -l'ACM, la FMC, l'Associació de Micropobles de Catalunya i l'AMI- han presentat aquest dimecres un compromís coral amb el català, que traslladaran als 947 municipis del país, en el marc del moviment 'Català per a tothom: a cada barri, a cada escola, a cada feina'. Aquest es tradueix en mocions que es presentaran als plens municipals i comarcals i que plantegen mesures concretes com designar un responsable de política lingüística municipal, crear una Taula Local per la Llengua, quantificar el nombre de persones que volen aprendre o millorar el català, crear grups per aprendre i practicar la llengua, o garantir el català als serveis, equipaments i activitats municipals.

El moviment 'Català per a tothom', impulsat per Òmnium Cultural, té com a objectiu aconseguir que el català sigui plenament accessible i usat amb normalitat en tots els àmbits de la vida. De moment ja compta amb més d'un centenar d'entitats de la societat civil signants, que consideren que l'accés universal a la llengua ha de ser un dret i una eina de cohesió i d'oportunitats, així com un element de construcció social, econòmica i cultural del país.

Aquest migdia s'ha fet un pas més, a través d'un compromís amb l'Associació Catalana de Municipis (ACM), la Federació de Municipis de Catalunya (FMC), l'Associació de Micropobles de Catalunya i l'Associació de Municipis per la Independència (AMI), que promouran mocions pel català als 947 municipis del país. Del document s'han fet tres versions: una pels municipis amb més de 1.000 habitants, una pels de menys de 1.000 i una tercera pels Consells Comarcals.

En el marc de la presentació de la iniciativa, el president de l'Associació de Micropobles de Catalunya i alcalde de Ribera, Joan Solà, ha posat de manifest les singularitats dels micropobles, que segons ell necessiten "polítiques diferents i una mirada rural, també en l’àmbit de la llengua". El president de l'entitat també ha demanat coordinació per fer arribar l'ensenyament del català a tots aquells micropobles en què, per diferents obstacles, com el transport, no hi tenen accés