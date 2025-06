Us expliquem com funcionaran al Solsonès els nous títols de transport

A partir del pròxim 1 de juliol, les comarques del Solsonès, el Berguedà i el Ripollès quedaran incorporades a la setena corona tarifària de l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) de l’àrea de Barcelona. Aquesta integració permetrà que les persones usuàries d’aquests territoris puguin gaudir de tota la gamma de títols integrats del sistema tarifari amb tecnologia T-mobilitat, com la T-usual, la T-jove, la T-16 o la Tverda, entre d’altres.

El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha impulsat aquest canvi amb l’objectiu de facilitar la mobilitat sostenible, afavorir l’equitat territorial i suposar un estalvi econòmic significatiu per a les persones usuàries habituals. Fins ara, aquestes comarques no tenien accés als títols integrats i havien d’utilitzar sistemes propis de packs i targetes multiviatge, que quedaran suprimits amb la nova integració. Tot i així, els abonaments que fins ara existien es continuaran acceptant fins que les persones usuàries exhaureixin els viatges.

La ciutadania podrà viatjar amb un únic títol per les set corones tarifàries, fer transbordaments entre diferents operadors i gestionar tot el procés —compra, recàrrega i validació— directament des del mòbil o amb targeta física. A més, el temps de transbordament serà excepcional: 3 hores i mitja dins del sistema integrat, molt superior a l’increment habitual per zones.

La mesura beneficiarà als habitants de la setena corona, que també tindran accés a bonificacions com el 50% de descompte sobre la T-usual i la T-jove vigent fins a finals d’any, així com descomptes addicionals per a famílies nombroses, monoparentals i persones en situació d’atur.

Quadre de tarifes



El secretari de Mobilitat i Infraestructures, Manel Nadal, ha destacat que aquesta incorporació “respon al compromís del Govern d’integrar, aquest 2025, totes les comarques del país als seus respectius sistemes tarifaris”.

Amb aquesta integració, culmina el desplegament de la T-mobilitat a tot el sistema tarifari de l’àrea de Barcelona, avançant cap a una mobilitat més eficient i accessible i digital per a tothom.

Com puc carregar els títols de transport?

Des de l'aplicació TMB (TMB App)

Pots recarregar els títols de transport en línia des de TMB App, tant a la targeta personalitzada o anònima com al mòbil.

En els suports personalitzats, es poden carregar fins a dos títols diferents a les targetesT-mobilitat i fins a cinc títols diferents si es fa servir el mòbil com a suport. Per cada títol carregat, es pot tenir una reserva per quan s’esgoti.

Per carregar un títol a la targeta:

1. Entra a la secció "T-mobilitat" de TMB App i selecciona l'opció "Targetes".

2. Clica "Inicia la lectura" i acosta la targeta al teu dispositiu per carregar o recarregar el bitllet de transport.

3. Torna a apropar la targeta al mòbil perquè hi quedi enregistrada la càrrega al moment.

Aquesta funcionalitat està disponible per a dispositius Android i iOS amb tecnologia NFC.

Si el teu mòbil no disposa de NFC, també pots fer la recàrrega a les màquines expenedores de la xarxa de metro.

Establiments adherits

Als estancs, quioscos i altres punts de venda adherits, pots adquirir la targeta Tmobilitat de cartró i recarregar qualsevol targeta sense contacte (tant de plàstic com de cartró), igual que a les màquines de les estacions de metro.

Altres operadors

També pots comprar els abonaments integrats a la resta d’operadors de transport del sistema tarifari integrat.