Solsona es prepara per a l'entrada més festiva a l'estiu amb el Corpus

Fa prop de 700 anys que Solsona dona la benvinguda simbòlica a l'època estival amb la festa del Corpus (des del 1331). Enguany, a més, el calendari fa que el cap de setmana d'aquesta petita festa major dels solsonins, que té en la sortida dels gegants i el bestiari i la catifa vegetal de la plaça de Palau els seus elements més característics, coincideixi de ple amb el solstici i s'encadeni amb la revetlla de Sant Joan.

Per al regidor de Cultura, Albert Colell, aquesta coincidència en el calendari permet oferir una proposta d'activitats més gran, que farà que ambdues festes siguin més lluïdes i es puguin retroalimentar. A més dels actes tradicionals, enguany s'ha apostat per una oferta musical d'altíssim nivell, amb el retorn de Roger Mas i la Cobla Sant Jordi al teatre. Igualment, hi haurà propostes de menor format que ajudaran a alimentar la festa, com els concerts organitzats per l'Agrupació de Geganters, Joventut Solsonina i la Comissió Orgue Solsona.

L'esquema d'actes tradicional del Corpus arrencarà aquest dijous a la una del migdia a la plaça Major amb la primera tronada. Continuarà amb la segona dissabte al punt del migdia, seguida del passacarrers tradicional del pregoner, els gegants i l'Orquestra Patinfanjàs, que desafiaran la calorada. A partir de les onze de la nit, un dels moments més celebrats serà la baixada del bestiari de foc, l'exhibició del ball del drac i la roda de foc.

60 anys dels escoltes

Diumenge, jornada central del Corpus solsoní, sobrirà amb la cercavila dels trabucaires, a partir de dos quarts de deu, i l'elaboració de la tradicional catifa de pètals, gespa i altres materials naturals, a càrrec d'infants i joves de l'Agrupament Escolta i Guia Pare Claret. Enguany el disseny es dedicarà al 60è aniversari de l'entitat d'educació en el lleure. Qui vulgui col·laborar-hi amb l'aportació de restes vegetals pot fer-ho dissabte de quatre a sis de la tarda al cau (passeig del Pare Claret), o bé el mateix diumenge al matí a la plaça de Palau.

Catifa dels Escoltes



Pels volts de tres quarts d'onze del matí, diumenge començarà la baixada d'autoritats, representants del pubillatge, imatgeria festiva i trabucaires, acompanyats per la Patinfanjàs, des de l'ajuntament fins a la catedral. Després de la missa, la processó evocarà l'origen del Corpus, i, tot seguit, els ballets tradicionals amb la música interpretada per la Cobla Juvenil Ciutat de Solsona congregaran centenars de persones en rotllana a la plaça Major. La cita es tancarà amb els retrunys i la fumera de la darrera tronada i la pujada fins a la casa consistorial al compàs de la música de Joan Roure.

Però la programació axial del Corpus es complementa amb altres propostes culturals que l'amplifiquen. El plat fort musical arriba divendres al vespre amb el doble concert de Roger Mas i la Cobla Sant Jordi-Ciutat de Barcelona a les set i a dos quarts de deu de la nit al teatre comarcal. El fill predilecte de la ciutat i una de les cobles més prestigioses del país presenten a Solsona el seu segon lliurament discogràfic conjunt.

Rumba a la plaça de Sant Joan

Dissabte a la nit, després de la roda de foc, la música també prendrà el relleu a la plaça de Sant Joan amb un concert organitzat per l'Agrupació de Geganters amb la col·laboració dels establiments de la zona. Quatre joves solsonins, que es faran dir la Band The Bastons per a l'ocasió, interpretaran un repertori de versions rumberes.

El regidor de Cultura convida solsonins i visitants a aprofitar aquests dies per veure també l'exposició sobre l'Orant i Miró al Museu de Solsona, que s'acabarà a principi de juliol, i aprofitar-ne l'activitat familiar. Una ballada de sardanes i la inauguració d'una exposició artística a l'espai L'Artesana, dissabte a la tarda, o el concert d'orgue a la catedral, diumenge al vespre, són algunes de les altres activitats organitzades aquests dies per institucions, entitats, establiments i centres educatius tot coincidint amb dues de les festes més arrelades en el nostre calendari.