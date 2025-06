La Capella de Música del Claustre clou el curs amb la celebració de Corpus

La Capella de Música de la Mare de Déu del Claustre participarà el pròxim dissabte, 21 de juny, a la Sabatina i la Missa de les 8 del vespre al Santuari del Claustre, amb motiu de la solemnitat del Cos i la Sang de Crist, popularment coneguda com la festa de Corpus Christi.

Per solemnitzar aquesta celebració eucarística, la formació oferirà un repertori que combinarà el cant gregorià amb la música litúrgica escrita per antics mestres-directors de l’Escolania del Claustre, com ara Mn. Joan Ballarà i Serra o Josep Maria Tripiana i Ramonet i també interpretarà un motet d’Antoni Pérez Moya a l’ofertori. La tria musical busca subratllar la dimensió espiritual i festiva d’aquesta data tan significativa dins del calendari litúrgic.

Amb aquesta actuació, la Capella de Música posa punt final a la seva activitat del curs com a cor litúrgic del Santuari del Claustre, un servei que ha mantingut en algunes dates puntuals al llarg de l’any. La formació reprendrà la seva activitat al setembre, en el marc dels actes de la Festa Major, la cita més esperada al Santuari.