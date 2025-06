 L’Orquestra Andreví de Cervera s'estrena al Solsonès

L’Orquestra Andreví del Conservatori Professional de Música de Cervera s’estrenarà aquest dissabte al Solsonès amb un concert a l’església del Santuari del Miracle de Riner on interpretarà una dotzena de peces musicals. Sota la direcció de Carles Gumí, el conjunt repassarà diverses àries d’òpera de Mozart, a més de composicions de clàssics com Grieg, Bach i Beethoven. El toc més modern vindrà de la mà de temes com “Log Cabin Blues”, una peça de ragtime de G. H. Green; “Danger Zone” del film “Top Gun”, dels compositors G. Moroder i T. Whitlock, i “Havanna”, peça d’inspiració afrocubana arranjada per Víctor López. El concert comptarà amb solistes, serà de franc i començarà a les 18 h.

La proposta forma part de les activitats musicals del programa estiuenc #Rinerescultura i està organitzat per l’Ajuntament de Riner ”amb l’objectiu de posar la cultura a l’abast dels veïns i veïnes d’un micropoble com el nostre i alhora que els visitants puguin gaudir del nostre patrimoni”, segons afirma l’alcalde, Joan Solà.

L’Orquestra Andreví està formada per una quarantena d’alumnes de Grau Mitjà del Conservatori Professional de Música de Cervera amb edats compreses entre els 15 i els 20 anys i procedents de diversos indrets de la Segarra, el Solsonès i l’Urgell. La formació va néixer l’any 2001 per donar als joves que havien assolit un bon nivell musical la possibilitat d’integrar-se a una orquestra feta a la seva mida.

Cal recordar que l’orquestra porta el nom del prevere i compositor català Francesc Xavier Andreví (Sanaüja, Segarra, 1786 - Barcelona, 1853). Fou mestre de capella de Santa Maria del Mar de Barcelona entre 1814 i 1819, i de les catedrals de Sogorb, València, Sevilla (1830) i la Capella Reial de Madrid (1831). A França, fou mestre de capella de la catedral de Sant Andreu de Bordeus (1836) abans d'establir-se temporalment a París (1845). De retorn a Barcelona el 1850, fou mestre de capella de l'església de la Mercè fins a la mort, l'any 1853. Entre les seves obres hi ha sis misses, una missa de difunts, tres Stabat Mater, quinze motets, nou Lamentacions i un Tantum Ergo.