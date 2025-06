Solsona instal·la fanals solars als punts foscos del Tossal i el Serrat d'en Mingo

Des del cap de setmana passat, el veïnat del barri del Tossal i el Serrat d'en Mingo de Solsona disposa de llum al camí per a vianants que sovint s'utilitza com a drecera per apropar-se al centre, des del carrer del Serrat den Mingo fins al d'Antoni Gaudí. La brigada municipal hi ha instal·lat cinc fanals solars. Properament, l'Ajuntament preveu col·locar-ne del mateix tipus al carrer del Santuari de Pinós, al mateix sector, un dels punts foscos del municipi.

D'aquesta manera es dona resposta a una de les peticions que els veïns han fet arribar a l'Ajuntament a través de les visites de barri la darrera, el 7 de juny. Els fanals solars permeten disposar d'enllumenat públic en indrets amb manca de la infraestructura necessària, al mateix temps que són una aposta per l'eficiència energètica. Els del camí que surt de l'altura de la Torre Viladot són de 20 watts de potència cadascun i han tingut un cost de 6.243 euros.

Amb anterioritat, l'Ajuntament va instal·lar fanals amb aquesta tecnologia al camí de la Creu, el 2022, i a l'avinguda de Sant Bartomeu, el 2021, en un punt que s'ha reforçat les darreres setmanes amb tres fanals més a petició dels industrials de la zona.

El carrer de les Vinyes era un dels altres vials on la regidoria de Serveis Municipals va estudiar aquesta solució. Amb tot, finalment s'optarà per adequar-hi punts de llum connectats a la xarxa i alimentats amb energia hidràulica mitjançant la miniturbina elèctrica instal·lada a la caseta del distribuïdor de la xarxa daigua municipal.