Solsona ofereix un tast de vòlei a l’alumnat de primària

El programa de lleure comunitari de Solsona “A camp obert” proposa a l’alumnat de primària una nova proposta esportiva, un tast de vòlei, el proper divendres 27 de juny. Es farà al pavelló poliesportiu municipal de quatre a dos quarts de sis de la tarda i, com la resta d’activitats d’aquesta oferta, serà gratuït.

“A camp obert”, impulsat per la regidoria d’Infància i els serveis socials del Consell Comarcal, té per finalitat ampliar l’oferta de lleure als espais públics de la ciutat per a la població infantil amb activitats que, alhora, fomenten la integració i la cohesió social. Amb aquest tast de voleibol es detectarà l’interès i la demanda d’aquest esport entre la població de 6 a 12 anys per valorar si se’n reprogramen noves sessions, tal com es fa periòdicament amb les activitats de l’skateparc i el parkour, entre d’altres.

Cartell de l`activitat

Amb l’Espai de Vòlei del Solsonès

El joc col·lectiu i cooperatiu que caracteritza el vòlei, així com la participació equitativa pel que fa als gèneres i l’absència d’estereotips són alguns dels elements que es tenen en compte per programar aquesta activitat. La dinamitzaran membres de l’Espai de Vòlei del Solsonès, una entitat que ha començat a entrenar setmanalment a les instal·lacions esportives municipals durant el darrers curs.

L’Espai de Vòlei del Solsonès va néixer arran de l’afició despertada entre alguns participants als tornejos d’estiu de les instal·lacions municipals del Pi de Sant Just i l’empenta d’alguns amants d’aquest esport a la comarca. La idea d’aquest grup és obrir la seva activitat a qui hi estigui interessat a partir del curs vinent i, més endavant, en funció de la disponibilitat d’instal·lacions, organitzar una extraescolar.

La participació a la sessió del dia 27 és gratuïta, però les places són limitades. Per això cal inscriure-s’hi prèviament. El full d’inscripció es pot descarregar en línia del portal web municipal i enviar-lo per correu electrònic a acampobertsol@gmail.com o dur-lo presencialment a l’OAC municipal. En cas que hi hagi més de 18 infants interessats, s’assignaran les places per ordre d’inscripció.