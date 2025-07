Solsona homenatja amb orgull el doble campió del món Gerard Rodríguez i Viladrich

"Fa quatre anys no m'hauria imaginat fer aquest camí i rebre aquest reconeixement", ha expressat aquest vespre el triatleta solsoní Gerard Rodríguez Viladrich en la rebuda institucional que li ha ofert l'Ajuntament de Solsona com a doble campió del món de triatló i duatló cross del grup d'edat 20-24.

Rodríguez ha signat en el segon Llibre d`Honors i Distincions de l`ajuntament de Solsona

L'homenatjat ha compartit el seu èxit amb les persones que l'han acompanyat en la trajectòria iniciada el 2021: la família, i especialment la mare, els amics, els companys del club ciclista Blackpata cyclingclub, el club Prat Triatlo, l'Escola Catalana de Medi Natural i la gent de Solsona.

L`alcaldessa i una representació del consistori solsoní han ofert la rebuda institucional a l`esportista

"Aquest reconeixement m'anima encara més a seguir lluitant, ara en la categoria d'elit, al campionat d'Europa de la República Txeca, a l'agost, i al campionat d'Espanya, aquest cap de setmana". El doble campió mundial ha destacat que portarà "amb molt orgull" el nom de la seva ciutat allà on vagi.

L'alcaldessa, Judit Gisbert, ha qualificat la seva trajectòria, que tot just va estrenar-se fa quatre anys, d'imparable. "l no tenim cap dubte que això només és el principi". Joves com ell, segons Gisbert, són "inspiració", una mostra que amb amb esforç i determinació es pot arribar lluny. "Cada pedalada, cada passa i cada braçada són un gest de superació". L'alcaldessa ha posat de relleu els valors de "la resiliència, la humilitat, el compromís i la passió" inscrits en cada medalla. "És l'esperit d'atletes com tu i l'esperit que desitgem com a poble", ha sentenciat.

Amb companys del món de l`esport

El regidor d'Esports, Joan Parcerisa, que ha subratllat el seu palmarès, li ha desitjat sort al Campionat d'Europa, els dies 7 i 9 d'agost. "Solsona serà present entre l'elit del cross i això ens ha d'enorgullir", ha afirmat.