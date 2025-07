El Cadet A i l'Aleví S12 del CF Solsona ascendeixen de categoria

El Cadet A del CF Solsona ha aconseguit l'ascens a Primera Divisió, després d'una temporada destacada. L'equip ha pujat de categoria per coeficient, aprofitant les places vacants disponibles.

També, després d’una temporada plena d’esforç, l'Aleví S12 farà el salt a la categoria Preferent. L’equip ha aconseguit també l’ascens per coeficient, aprofitant les places vacants.

Aleví S12 CF Solsona



Un Assoliment Important

Aquesta fita representa un èxit significatiu per al club, que ha treballat diligentment al llarg de la temporada per competir al màxim nivell. Gràcies a l'esforç conjunt dels jugadors, entrenadors i personal, l'equip ha aconseguit beneficiar-se de les places vacants que han facilitat l'ascens per coeficient. Aquest èxit se suma als ascensors assolits aquesta temporada pel Benjamí S10 i el Prebenjamí S8.

Mirant cap al Futur

Aquest assoliment també reflecteix la importància del futbol base i l'impacte positiu que pot tenir sobre els joves esportistes. Les categories inferiors serveixen de trampolí per al desenvolupament dels talents, i amb la mirada posada al futur, el club continuarà centrant-se en la formació i el desenvolupament dels seus jugadors, assegurant que la seva formació sigui integral. L'objectiu és seguir proporcionant un entorn en el qual el talent i sobretot les persones puguin créixer i prosperar en el llarg termini.