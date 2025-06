Imatges inèdites de l'interior del Spotify Camp Nou: s'ultimen els vestidors i la zona de restaurants

Les obres del Spotify Camp Nou continuen avançant amb la data del 10 d'agost a l'horitzó. Aquell dia està previst que es disputi el primer partit a l'estadi remodelat, serà el Barça-Como corresponent al trofeu Joan Gamper. Mentrestant, i amb gran part del cap ja llest, s'ultimen les reformes en espais com els vestidors.

Després de col·locar parts fonamentals del camp com la majoria de les butaques, la gespa o les porteries, han aparegut nous vídeos a xarxes, en aquest cas de l'estat dels vestidors i la futura zona dels restaurants. S'hi pot veure que ja hi ha l'estructura bàsica dels vestidors construïda, però encara cal afegir-hi la majoria de detalls.

Camp Nou’s locker rooms are almost ready. Give it a week or two and they’ll look incredible! pic.twitter.com/Y7wIt3IvTx