S’obren les inscripcions al Torneig de Futbol Sala que organitza el Consell d’Adolescents

El Consell d’Adolescents de Solsona ha preparat durant aquest curs 24/25 un torneig gratuït per als i les joves nascuts entre el 2009 i el 2012 (inclosos).

El torneig es farà el 9 d’agost al pavelló municipal de Solsona.

Inscripcions

Del 21 de juliol a l’1 d’agost a l’Oficina Jove del Solsonès. L’activitat és gratuïta i s’hi poden inscriure els i les joves nascuts entre el 2009 i el 2012 inclosos.

Per poder fer la inscripció, cal que cada equip ompli aquest formulari d’inscripció grupal (que és el document on hi ha la informació sobre tots els jugadors i jugadores), i una autorització per cada una de les persones participants. Cal retornar firmada aquesta documentació (com a mínim la inscripció de grup), presencialment o per correu electrònic, a l’Oficina Jove del Solsonès per donar com a vàlida la inscripció de l’equip.

L’equip l’han de formar un mínim de 7 persones.

Les places són limitades i es tindrà en compte l’ordre d’inscripció. Es considerarà inscrit l’equip quan s’hagi retornat a l’Oficina Jove el formulari d’inscripció grupal presencialment o per correu a solsones@oficinajove.cat

La inscripció inclou aigües per als partits, entrada lliure a les piscines Municipals de Solsona el dia del torneig i trofeus per als equips guanyadors (per als 3 primers equips classificats, el màxim golejador i l’equip menys golejat).