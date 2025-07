Solsona col·labora aporta 610 euros en la campanya per l’esclerosi múltiple

Enguany les piscines municipals de Solsona col·laboren amb la Fundació Esclerosi Múltiple amb els 460 euros recaptats en el marc de la trenta-dosena edició de la campanya de sensibilització “Mulla’t per l’esclerosi múltiple”. A més, l’Ajuntament hi participa amb un ajut directe de 150 euros.

La recaptació solidària procedeix de donatius (200 euros), la venda d’articles de marxandatge (180), les entrades venudes a la piscina durant la jornada del 6 de juliol (80) i la llumineta organitzada per ESCAMN en el si del casal ludicoesportiu (91).

Divendres passat es van sortejar els tres premis de la llumineta, a la qual les famílies havien fet aportacions d’1 euro. El número 10 va guanyar el primer premi (dos creps i dues begudes a Mon Crep); el 149, el segon (un val de 20 euros de la botiga Ofiset), i el número 40, el tercer (un val de 10 euros a Somnis de paper). Des de l’organització s’agraeix la col·laboració dels establiments i les famílies.

La campanya “Mulla’t per l’esclerosi múltiple”, que s’estén a mig miler de piscines del país, té per objectiu recaptar fons per oferir serveis de neurorehabilitació i per destinar a la recerca. Es contribueix, així, a pal·liar l’impacte d’una malaltia neurològica incurable que es calcula que afecta unes 9.000 persones a Catalunya.