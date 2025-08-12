El Campus d'estiu del Club de Tennis Taula Solsona ha fet plè

Ens hem de felicitar per haver omplert totes les places possibles durant aquests quinze dies, amb una serie de joves de diverses edats però amb un objectiu comú: el tennis taula!
Hem treballat tant la part tècnica, com la tàctica, carregats d'exercicis, de consells, d'opcions de millora i de comentaris i xerrades per tal de fer entendre el perquè de tot el que voliem treballar, i tot això sense oblidar l'escalfament i els estiraments per tal de poder dur a terme l'activitat fìsica de la millor manera possible.
Les ganes de tot aquest jovent ens ha fet passar millor la calor d'aquests dies, perquè hem volgut aprofitar molt les tardes, tres hores intenses plenes d'energia i sobretot de partides per posar en pràctica tot el que s'ha treballat durant el dia.
Hem de dir que l'evolució de tots ells durant aquests dies ha sigut molt satisfactòria, han millorat en molts aspectes i desitgem que vulguin seguir millorant amb nosaltres durant la temporada.
L'últim dia, com a cloenda, vam tenir una visita especial, el Toni Sala, jugador del Portell i vicepresident de la Lleidatana va venir a veure l'evolució de tot aquest grup i a comprobar que el CTT Solsona, dins les seves possibilitats, vol creixer tant com pugui.
Una petita xerrada motivadora que els nois i noies vam escoltar amb molta atenció, prenent nota de tots els consells del Toni.
Gràcies amic i company per aquesta sorpresa de cloenda.
Seguim treballant, seguim entrenant i preparant la nostra segona temporada.
CTT Solsona