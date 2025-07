L’Ajuntament de Solsona reconeix Gerard Rodríguez Viladrich, campió del món de triatló i duatló cross 20-24

Aquest dimecres al vespre l’Ajuntament de Solsona rebrà un solsoní amb doble títol mundial en la seva categoria. És el triatleta Gerard Rodríguez Viladrich, que el mes passat va proclamar-se campió de triatló i duatló cross en el grup d’edat 20-24 a Pontevedra (Galícia) amb l’equip del Prat Triatló 1994.

Corrent, pedalant i nedant, aquesta ha estat la temporada més ambiciosa per al jove Gerard Rodríguez, de 20 anys, amb experiència a nivell nacional i internacional des que va entrar en aquestes disciplines el 2021. A final de juny, va assolir el primer lloc del món en duatló i triatló en la categoria de 20-24 anys. A l’abril, va participar en el campionat d’Espanya, on va aconseguit el 65è lloc d’elit i el 32è en sub23 en duatló de carretera.

A l’agost, campionat d’Europa en elit

Precisament, el somni a més curt termini de l’atleta solsoní passava per competir en elit al campionat d’Espanya, limitat als 90 millors. L’any que ve el seu objectiu és el Campionat d’Europa de triatló multiesports, que se celebrarà a Banyoles de l’11 al 19 de juliol. D’altra banda, gràcies als dos títols mundials, ascendeix a la categoria d’elit per participar al Campionat d’Europa de duatló i triatló cross, a l’agost a la República Txeca.

Tot just fa quatre anys que es va iniciar en aquest tipus de competicions. “Vaig provar-ho, perquè al Prat Triatló 1994 necessitaven gent de duatló de muntanya per a la Copa Catalana, i em va agradar. Ara, vaig al cent per cent en totes les disciplines, de gener a desembre, sense pretemporada”, afirma.

Palmarès des del 2023

Ja el 2023 Rodríguez va estrenar el seu palmarès amb el primer lloc en la categoria júnior masculí de les copes catalanes de duatló de muntanya i duatló de carretera. L’any següent continuaria recollint títols a Catalunya i al campionat europeu de Coïmbra, i va ser present en totes les competicions nacionals de duatló de muntanya i carretera. El 2025 ha estat el seu primer any de triatló en elit.

La bicicleta és la seva passió, que comparteix amb els seus companys del Black Pata Cycling Club, si bé prefereix no cremar-se amb un únic esport, tal com explica. S’entrena entre 20 i 22 hores la setmana, i al Prat té un dia d’entrenament específic, que normalment és de cursa a peu. El seu secret no és altre que “ser molt constant, no fallar mai als entrenaments i renunciar a l’oci nocturn per poder descansar”.

La vida d’aquest jove solsoní gravita al voltant de l’esport per créixer com a atleta i professionalment. Ha acabat el cicle de grau superior en ensenyament i animació socioesportiva i enguany començarà el grau en ciències de l’activitat física i de l’esport (CAFE). Però encara és d’hora per plantejar-se el futur: “Sé que em dedicaré al món esportiu, però la vida canvia massa ràpid per decidir què faré”, expressa.

Família, amics i companys de rutes i entrenaments acompanyaran Gerard Rodríguez en el reconeixement de la seva ciutat aquest dimecres a dos quarts de vuit del vespre a la sala de plens municipal en un acte presidit per l’alcaldessa, Judit Gisbert.