Solsona convoca els ajuts per a promocionar l’activitat empresarial

L’Ajuntament de Solsona, per mitjà de l’Agència de Desenvolupament Local, ha obert la convocatòria d’ajuts per a la promoció de l’activitat empresarial. Les bases que les regulen són de continuïtat respecte les de l’any passat. Amb tot, s’hi afegeixen nous criteris de puntuació per afavorir aquells negocis que no se n’hagin beneficiat en les dues darreres convocatòries i aquells que incorporin millores en l’impacte mediambiental.

Com sempre, els ajuts de la regidoria de Desenvolupament Local es classifiquen en tres línies: per a noves activitats econòmiques, per a la modernització i sostenibilitat de negocis existents i per a projectes d’autoocupació. L’assignació pressupostària és de 40.000 euros i l’import màxim de l’ajut per a cada beneficiari és de 3.000 euros. Una part es concedirà amb targetes de prepagament per gastar en comerços i negocis de Solsona.

A través dels criteris de valoració, les bases, que es poden consultar aquí, posen especial atenció en la inserció laboral de col·lectius vulnerables i amb major risc d’exclusió social, la revitalització del nucli antic, la sostenibilitat ambiental i la igualtat de gènere.

Les actuacions subvencionables per a noves activitats econòmiques són les inversions en actius fixos, béns d’equip, instal·lacions i edificacions; l’import de traspàs d’establiments i serveis, i el lloguer de l’establiment durant els primers dotze mesos.

Per a activitats existents a peu de carrer, són subvencionables les despeses vinculades a la millora del punt de venda, l’accessibilitat, la millora de l’eficiència energètica i la sostenibilitat del comerç, així com la digitalització.

Un any de quota d’autònoms

Quant als projectes d’autoocupació, s’estableix un sistema d’ajuts a fons perdut per a subvencionar la quota d’autònoms durant els primers dotze mesos –cal haver-se donat d’alta entre el primer d’octubre passat i el 31 d’agost d’enguany.

A partir d’aquest any, en el procés de valoració de les candidatures, es premiarà amb 10 punts la incorporació d’accions encaminades a la millora de l‘impacte mediambiental, com per exemple l’ús d’envasos reutilitzables, la substitució de les bosses de plàstic per altres de material reutilitzable i el foment de la compra de proximitat.

D’altra banda, no es consideraran despeses subvencionables les vinculades a l’explotació d’habitatges turístics, ni tampoc l’alta d’autònim en aquest sector.

El termini per a presentar la sol·licitud es tancarà el 31 d’agost. Es recomana fer-ho telemàticament per mitjà de la seu electrònica de l’Ajuntament. L’any passat aquests ajuts van tenir un total de 36 beneficiaris, la meitat dels quals van acollir-se a la línia per a la modernització d’activitats econòmiques.

Les subvencions per promocionar l’activitat empresarial de Solsona, que es convoquen anualment, es van crear el 2012 per incentivar el desenvolupament socioeconòmic de la ciutat mitjançant la creació de noves empreses i la modernització i millora de les existents. En queden exclosos entitats financeres i establiments comercials amb superfícies superiors als 400 metres quadrats.