L'Agència Catalana de l'Aigua millora els accessos a la presa de Sant Ponç

L’Agència Catalana de l’Aigua ha iniciat aquest dimarts les obres per a la rehabilitació i millora dels accessos a la presa de Sant Ponç des de les carreteres C-55 i C-26, als termes municipals de Riner, Clariana de Cardener i Navès, a la comarca del Solsonès.

Aquesta actuació suposa una inversió de 2,2 milions d’euros i els treballs, adjudicats per concurs públic a l’empresa Pasquina, S.A., tindran una durada de sis mesos i mig.

Les mesures previstes inclouen l’ampliació de la secció de les dues carreteres d’accés, la implantació de cunetes trepitjables, la millora de corbes, la rehabilitació del ferm, nous sistemes de contenció i nova senyalització vertical i horitzontal. També es preveuen proteccions contra despreniments en zones puntuals.

Al costat de la presa s’habilitarà un aparcament dissuasori per vehicles i un camí per vianants i bicicletes. Precisament aquest aparcament es planteja per a evitar la dispersió i el trànsit de vehicles pel camí perimetral.