Una gestió sostenible de l'aigua per a la reducció de plàstics

En el Dia Mundial del Medi Ambient de 2025, l’Organització de Nacions Unides posa el focus en un desafiament global, la contaminació per plàstics. L’arrel del problema és molt simple i es troba, d’una banda, en l’ús massiu dels plàstics a les cadenes industrials (més de 400 milions de tones anuals) i, de l’altra, en la lenta degradació de la composició química dels materials amb què es fabriquen. Així, per exemple, una bossa de plàstic de les que fem servir al supermercat pot trigar 150 anys a degradar-se i una simple ampolla d’aigua, més de 1.000 anys.

Aquest repte planetari té un lligam estret amb el delicat equilibri del cicle de l’aigua, ja que s’estima que una mitjana d’11 milions de tones de plàstic són abocades any rere any als oceans; l’equivalent a abocar-hi un camió d'escombraries ple de plàstics cada minut, al pes de fins a 1.089 vegades la Torre Eiffel o a 46 cops l’espai que ocupa l’illa de Manhattan.

A més, els estudis afirmen que el mar Mediterrani representa la sisena zona de més acumulació de residus plàstics del món, amb una concentració de fins al 7% dels microplàstics (partícules amb menys de 5 mil·límetres de diàmetre) del planeta. I el panorama s’agreuja encara més si tenim en compte que al voltant d’un terç del conjunt de deixalles plàstiques acabarà en sòls o masses d'aigua dolça.

És evident que la contaminació dels plàstics s'estén per tots els racons del planeta i ha esdevingut un dels reptes mediambientals més urgents del nostre temps.

Aigües de Barcelona, compromesa amb la sostenibilitat i el medi ambient

Enguany, Nacions Unides ens convida a transformar la nostra relació amb el plàstic: a rebutjar-lo, reduir-lo, reutilitzar-lo, reciclar-lo i, sobretot, a reflexionar-hi i actuar per construir un futur més net i sostenible.

Aigües de Barcelona, referent en la gestió de l’aigua des de fa més de 155 anys i companyia compromesa amb la preservació de la salut del medi i de les persones, fa temps que treballa per contribuir a la sostenibilitat del territori metropolità mitjançant la col·laboració en grans esdeveniments esportius, culturals o tecnològics per tal de reduir-ne l’impacte ambiental mentre es fomenta la hidratació sostenible.

Per mitjà de la instal·lació de fonts d’aigua potable en grans esdeveniments i el càlcul de la petjada hídrica i de carboni, la companyia ha contribuït a la descarbonització de l’ecosistema metropolità. D’aquesta manera, l’any passat Aigües de Barcelona va instal·lar 91 punts d’aigua de l’aixeta en 13 esdeveniments que, en el cas de les dues cites de més impacte (Copa Amèrica de vela i Trofeu Conde de Godó de tenis) van aconseguir evitar la generació de més de 30.000 kg de CO2, més de 3.000 kg de plàstic i més de 475.000 litres de petjada hídrica.

La companyia col·labora en diverses curses populars per reduir l’impacte ambiental i fomentar la hidratació sostenible

Aigües de Barcelona

A més de l’acompanyament en la instal·lació de fonts, el monitoratge de la petjada de carboni i l’assessorament per a la reducció de la petjada hídrica al Trofeu Conde de Godó i la Copa Amèrica, Aigües de Barcelona ha col·laborat activament en altres grans esdeveniments metropolitans com ara el Mobile World Congress 2025, la cita tecnològica més important del món, on va ser partner de sostenibilitat i va fomentar el residu zero. La companyia també ha instal·lat els punts d’avituallament de les grans curses populars de Barcelona per evitar el malbaratament d'aigua i els plàstics d’un sol ús, com ara la Mitja Marató de Barcelona, la Jean Bouin, la Cursa El Corte Inglés, la Cursa de Bombers de Barcelona, Cros Challenge del Consell Escolar de Barcelona o el CEM de la Mar Bella.

D’aquesta manera, aquestes fonts d’aigua potable instal·lades en tota mena d’esdeveniments eviten la generació de residus plàstics a les ciutats i garanteixen una hidratació saludable entre el públic assistent.

Per un cicle integral de l’aigua sostenible

Com a empresa responsable de la gestió del cicle integral de l’aigua a l’àrea metropolitana de Barcelona i companyia compromesa amb el propòsit de canviar el futur a través de l’impuls de l’aigua, Aigües de Barcelona continua treballant en favor de ciutats més resilients, sostenibles i intel·ligents, on es cuidi la salut de les persones i del medi.

Una aposta per la sostenibilitat que l’ha dut a desplegar ambicioses iniciatives i inversions per adaptar-se al repte del canvi climàtic, a més de mitigar-lo i liderar-lo. Això li ha valgut el reconeixement de la International Water Association (IWA) com a Climate Smart Utility el 2022. Es tracta del primer reconeixement que rep una companyia de gestió del cicle integral de l’aigua a Catalunya, que, a més d’avalar i impulsar l’acció climàtica d’Aigües de Barcelona, permet crear una xarxa de pràctiques ambientals de referència amb altres agents del sector.

A més, al juny de l’any passat, Aigües de Barcelona va rebre l’aprovació dels objectius de reducció d’emissió de gasos d’efecte hivernacle a curt termini (Near-Term) i de zero emissions netes (Net-Zero) per part de la iniciativa Science Based Targets (SBTi). D’aquesta manera, Aigües de Barcelona va ser la primera empresa al món del sector de l’aigua amb els objectius Net-Zero aprovats, la designació més ambiciosa disponible a través del procés SBTi.