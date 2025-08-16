El Departament d'Agricultura impulsa la mel catalana

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya ha posat en marxa el Pla d’Acció de la Mel a Catalunya 2025-2028, que vol reforçar el valor nutricional de la mel catalana. En paraules del conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig: “La mel és patrimoni de la cuina catalana i té una gran importància en la gastronomia”, i per això, es vol impulsar la seva producció i consum.
El pla, pactat amb el sector, pretén, en línies generals, garantir la viabilitat de les granges de mel que hi ha distribuïdes pel territori i promocionar el consum d’aquest producte, a més de reconèixer el valor del sector apícola català, “i fer-lo més fort i reconegut arreu”, segons Ordeig, així com reforçar-ne la sostenibilitat.
Accions contra la vespa asiàtica
En concret, el pla inclou cinc línies d’ajuts com la compra de ruscs i equipaments, les compensacions pels danys causats per la vespa asiàtica, la formació de nous professionals i la promoció del producte, entre d’altres. Tot plegat per garantir el futur del sector apícola català a mitjà i a llarg termini.
El document també inclou un pla de xoc contra la vespa asiàtica, un banc de terres apícoles per facilitar l’assentament d’explotacions, especialment en zones en regressió demogràfica, i la creació d’una marca col·lectiva per a les mels catalanes, gestionada pel sector i amb suport institucional.
El pla també vol frenar la pèrdua d’explotacions apícoles per la manca de relleu generacional, implantar programes escolars sobre la importància de les abelles, promoure la venda directa i el consum local, millorar la sanitat apícola, lluitar contra el frau i impulsar la digitalització del sector.
Un sector que cal potenciar
L’apicultura és una activitat tradicional implantada en moltes zones rurals de Catalunya. Com a activitat agrària principal o com a activitat complementària, compleix una funció econòmica i contribueix en el desenvolupament rural i en el manteniment de la població. A més, és fonamental per a la pol·linització de conreus i la biodiversitat. Per tant, és estratègic des d’un punt de vista econòmic, ja que és una activitat vertebradora del territori que ha de permetre la viabilitat del sector; des d’un punt de vista ambiental perquè és fonamental per la biodiversitat; i també des d’un punt de vista d’elevada qualitat de producte i el seu potencial nutricional excepcional.
1.137 explotacions apícoles
Actualment, a Catalunya hi ha 1.137 explotacions apícoles. Fa 10 anys, n’hi havia 1.087. On n’hi ha més és a la comarca del Baix Ebre (25.842 arnes), molt per sobre de la resta, i també a la Segarra (10.226 arnes) i a la Noguera (10.172 arnes). Aquestes tres comarques concentren gran part de l’activitat apícola. Per seguir sumant explotacions agrícoles, el pla d’acció del govern pretén atraure nous apicultors, de totes les edats, i modernitzar el sector.
La mel catalana, única
La mel catalana té una qualitat i unes característiques que la fan única respecte de la competència. És per això que el Departament d’Agricultura Ramaderia, Pesca i Alimentació vol crear una marca col·lectiva de mels catalanes que garanteixi el seu origen i unes pràctiques sostenibles. En aquesta línia, vol implantar un segell de qualitat vinculat a bones pràctiques apícoles, al respecte pel medi ambient i a la conservació de la biodiversitat.
Així mateix, es vol crear un concurs anual de mels catalanes i col·locar etiquetes distintives a les mels premiades, així com un mercat de la mel a Barcelona i incentivar la presència d’aquestes mels als esdeveniments gastronòmics que es facin pel territori, aprofitant que aquest any Catalunya és la Regió Mundial de la Gastronomia.