«Aquest estiu, Patrimonieja» a les comarques gironines

Imagina un recital de música clàssica en un monestir medieval amb vista al Mediterrani, un taller familiar per descobrir els mites d’Empúries al jaciment arqueològic o una gimcana a la ciutat ibèrica d’Ullastret. Són algunes de les propostes úniques del programa “Aquest estiu, Patrimonieja”, que transforma el patrimoni cultural de Girona en un escenari viu, participatiu i sorprenent.
El programa, impulsat pel Departament de Cultura, desplega a tot Catalunya un centenar d’activitats, per a tots els públics, i moltes d’elles són gratuïtes. L’objectiu: acostar el patrimoni a tothom a través d’experiències artístiques i visites temàtiques en escenaris excepcionals com castells, monestirs, museus i jaciments arqueològics. La programació completa es pot consultar en aquest enllaç de l’Agenda d’activitats al portal del Patrimoni Cultural de la Generalitat.
Un dels eixos centrals de la iniciativa “Aquest estiu, Patrimonieja” són els recitals musicals. Un dels més consolidats és el festival Schubertíada, a l’Alt Empordà, que, fins al 31 d’agost, tornarà a omplir de música clàssica la Canònica de Santa Maria de Vilabertran, una joia del romànic del segle XII. Enguany, el certamen ret homenatge al centenari del naixement del baríton Dietrich Fischer-Dieskau, amb un cartell que inclou Matthias Goerne, Florian Boesch, André Schuen i Samuel Hasselhorn.
Una altra proposta estrella és el Festival de Música de Sant Pere de Rodes, que se celebra en aquest monestir romànic, suspès sobre el Cap de Creus i el Mediterrani. El certamen celebra el seu 25è aniversari amb l’estrena de La Cripta i culmina amb una gala d’òpera el 30 d’agost, que inclourà obres de Mozart, Puccini i Verdi.
A la ciutat de Girona, el monestir romànic de Sant Pere de Galligants ofereix visites teatralitzades que recreen la vida quotidiana dels monjos benedictins i de la gent del segle XII, fent reviure l’atmosfera d’aquell temps. Hi ha visites nocturnes els dies 20 i 27 d’agost a les 20 h. Al mateix monestir també es fa el taller familiar "Tinc fred! Arqueologia de la roba", per descobrir com es confeccionava la roba abans de les màquines de cosir i experimentar amb eines històriques, com punxons, agulles i pondus, i crear un petit teixit propi.
A l’Escala, el jaciment arqueològic d’Empúries ofereix l’activitat visita romana a Empúries. Una antiga habitant de l'Emporiae romana del segle I dC ens transporta a un viatge fascinant a través del temps, revelant com era la vida en aquesta ciutat fa dos mil anys. L’activitat familiar Els mites d'Empúries, d’altra banda, ofereix un recorregut a través de llegendes i personatges mitològics fascinants, com Asclepi, déu de la medicina, i el cavall alat Pegàs.
Els amants de la història tenen una cita ineludible amb Coneix la ciutat ibèrica d'Ullastret, una visita guiada per endinsar-nos en el món dels ibers indigets i gaudir d'un jaciment únic en un entorn espectacular. I per als més aventurers, la Gimcana: Qui és qui a la ciutat ibèrica d'Ullastret convida a resoldre enigmes i descobrir racons amagats d’Indika.
A Palamós, el poblat ibèric de Castell obre les portes amb la visita guiada Els Ibers i el Mar. L’itinerari permet entendre la importància estratègica i econòmica de la costa en aquella època.
També hi ha espai per descobrir el patrimoni industrial amb Enfarina’t, descobreix l'Ecomuseu Farinera, a Castelló d’Empúries, que mostra el procés de producció de farina a l’antiga fàbrica. I l’Estudi Taller Carles Fontserè, a Porqueres, obre les portes al món del polifacètic artista de la segona meitat del segle XX, en una visita que combina art, memòria i creativitat.
Grans festivals als espais patrimonials
Al llarg de tota la geografia catalana, es pot gaudir d’activitats que obren el patrimoni a la ciutadania a través de propostes artístiques i visites temàtiques que ensenyen aquests espais plens d’història des de mirades i perspectives diferents.
L’imponent Castell de Cardona acollirà el 30 d’agost un dels moments més especials de l’estiu: el concert de la cantant Mariona Escoda, guanyadora del popular concurs Eufòria. L’actuació s’inclou dins del Cicle Espais, una iniciativa que porta artistes contemporanis a actuar en escenaris patrimonials amb encant.
A banda de concerts, hi ha programades, per exemple, visites teatralitzades al Castell de Cardona; una gimcana familiar al majestuós Castell de Miravet; així com activitats creatives al Museu d’Art de Girona i al MAC Barcelona. Destaquen novetats com la visita a la Pedrera del Mèdol, que recentment s’ha incorporat al MNAT, el Museu Nacional Arqueològic de Tarragona.