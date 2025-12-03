El Circ Històric Raluy aterra a Barcelona amb l'espectacle «TERRA»

El Circ Històric Raluy arriba a Barcelona aquest 5 de desembre amb el nou espectacle "TERRA", que s'instal·larà a la ciutat comtal fins a l'1 de març. La família ho ha presentat al London Bar, local vinculat històricament als Raluy i gestionat des d'ara per ells. Amb els millors artistes escènics del món, tornaran a enamorar el Port Vell de Barcelona per 28è any seguit.
El nou espectacle "TERRA" no es tracta d'una funció de circ qualsevol, sinó d'una autèntica exhibició curada fins al màxim detall que pretén enamorar al públic amb acrobàcies de tota classe. A més, de la direcció artística se n'ha fet càrrec Rosa Raluy, l'hereva de la família. Ella s'ha encarregat del vestuari, les coreografies i l'atrezzo. El 90% de les vestimentes les ha fet ella a mà en un llarg treball: "M'ha ocupat mesos fer els vestits".
El nom del show no ha estat escollit a l'atzar, "TERRA" va dedicat al planeta perquè, com assenyalen, tenen "arrels per tots els llocs del món". A més, senten una gran connexió amb els elements naturals del planeta, ja que van pels aires, salten foc, s'impulsen amb la terra... Tot això compon un missatge clar, bonic i actualitzat que està cuidat fins a l'últim detall.
Amb aquesta proposta, el Circ Històric Raluy s'adapta al món contemporani mantenint la seva base de circ tradicional que tant ha enamorat a milions de persones de tots els indrets del món durant molts anys. Ara, però, amb la incorporació de noves exhibicions: "Estem oberts a nous llenguatges artístics", explica Kimberly Raluy, filla de Rosa i protagonista d'espectacles com Water Meteor.
"TERRA" compta amb diversos números únics i duts a terme pels millors especialistes. Hi torna el trapezi, un dels shows més icònics de la història del circ, també repeteix l'emblemàtic número d'equilibris que absorbeix totes les mirades de la grada. El plat fort és una exhibició de bàscula acrobàtica de dos nois ucraïnesos que gairebé toquen el sostre de la lona del circ. Tot i aquestes novetats, la família ha deixat la intriga enlaire en explicar que hi ha números que fa anys que no presenten i nous espectacles contemporanis.
Tots aquests números venen acompanyats de ballarines que són presents durant quasi tot l'espectacle i de Sandro Roque, el còmic del circ. Sandro, d'origen portuguès, s'encarrega d'amenitzar el show i treure uns riures al públic amb acudits i petits monòlegs que el destaquen com un gran humorista.
London Bar: la història dels Raluy
La presentació s'ha realitzat al London Bar. L'establiment està estretament vinculat amb la família Raluy i la creació del circ. L'any 1909, el local situat prop del Liceu es va inaugurar com un indret amb una gran cultura artística. Aleshores, l'avi de la Rosa Raluy, Luis Raluy, el visitava sovint enamorat de la seva ànima cultural. Allà, va conèixer una parella d'acròbates i, tots tres van formar un trio que, posteriorment, va acabar amb la creació del Circ Raluy.
Anys després, London Bar va passar a les mans de Luis que va continuar amb l'esperit característic de l'indret. Amb el pas del temps, el local continuava sent propietat dels Raluy tot i que en aquests darrers anys no era gestionat per ells. Però ara, la família se sent plenament orgullosa d'anunciar que torna a estar a càrrec seu i que tenen una gran motivació per aconseguir retornar l'ànima pròpia que el caracteritzava, és a dir, un lloc de pas per a artistes de tota mena que comparteixen les seves passions.