Neix Plans Silver, la nova manera de descobrir el Baix Llobregat

Hi ha qui diu que cada territori té un ritme propi. Al Baix Llobregat, aquest ritme es desplega entre camins de natura, espais culturals singulars i una gastronomia que parla de tradició i proximitat. I és en aquest context que prenen forma els Plans Silver, una invitació a descobrir la comarca a través d’experiències.
Què és i quin abast té Plans Silver
El Consorci de Turisme del Baix Llobregat impulsa Plans Silver, una nova línia d’experiències pensades per a persones que busquen un turisme de proximitat ben organitzat, accessible i dissenyat per gaudir-lo sense presses.
La proposta reuneix activitats que combinen cultura, patrimoni, gastronomia i natura, pensades per ser viscudes entre setmana o fora de la temporada alta, quan els espais són més tranquils i es poden visitar a un ritme més còmode.
Amb el lema “El teu moment és ara. El teu lloc és el Baix Llobregat”, el projecte reivindica una etapa vital plena d’energia, temps i ganes de descobrir el territori amb qualitat.
Cultura, patrimoni i experiències úniques
El Baix Llobregat concentra alguns dels espais culturals i patrimonials més singulars de l’entorn metropolità, i molts d’ells formen part dels Plans Silver. Propostes com Catalunya en Miniatura o la Colònia Güell, amb la seva Cripta de Gaudí, permeten endinsar-se en la història i l’arquitectura d’una manera tranquil·la i acollidora.
També s’hi inclouen espais que expliquen el passat industrial i arqueològic de la comarca, com el Parc Arqueològic i el Refugi Antiaeri de Gavà, els Museus d’Esplugues, el Centre Jujol - Can Negre, el Museu de les Aigües, o els Museus de Martorell i la Colònia Sedó, cadascun amb un relat propi que connecta amb etapes decisives de la història local. El Museu de Viladecans completa aquest recorregut amb la visita a una antiga casa pairal.
Totes aquestes experiències comparteixen un mateix objectiu: oferir una manera accessible i agradable de descobrir el patrimoni. Són visites que conviden a mirar amb detall i a escoltar les històries que expliquen els edificis, els paisatges i les persones que hi han deixat empremta.
Naturalesa i gastronomia per completar la sortida
La natura del Baix Llobregat ofereix un contrapunt perfecte a les visites culturals, amb espais que conviden a respirar pausadament i a redescobrir el territori des d’una altra perspectiva. Els Espais Naturals del Delta del Llobregat són un bon exemple d’això: camins planers envoltats de llacunes, miradors d’aus i una llum que canvia el paisatge a cada hora del dia.
Les Coves de Montserrat són un recorregut subterrani d'estalactites i estalagmites que permet descobrir l'interior de la muntanya de Montserrat, mentre que el Castell de Castelldefels permet conèixer la història darrere de les muralles i les seves espectaculars vistes des de la terrassa, en un passeig pels seus jardins i una visita a PIRATIA, la nova atracció pirata que representa un atac pirata a la costa de la ciutat.
I per a qui desitgi viure més activament la natura al Baix Llobregat, les sessions de marxa nòrdica (Nordic Walking) o les rutes guiades són una opció ideal per descobrir les zones verdes de la comarca. A més, també es pot fer un vermut en carruatge de cavalls a Viladecans.
Aquestes sortides conviuen amb propostes gastronòmiques i d’enoturisme que posen en valor el producte local. Visites a la fàbrica de xocolata Blanxart -amb tast de xocolates inclòs- o al Celler Ramon Canals permeten conèixer de prop processos artesanals i tastar productes que formen part de la identitat de la comarca. La gastronomia local, però, també es pot tastar als restaurants del Baix Llobregat i, més concretament, als que formen part del col·lectiu Sabors de l’Horta, que recull la tradició del cultiu i l’art de la cuina i treballen els productes frescos del Parc Agrari del Baix Llobregat.
Natura, cultura, patrimoni o gastronomia. Els Plans Silver permeten viure el Baix Llobregat des de tots els punts de vista possible amb total comoditat i al ritme que encaixi a cada persona. Són, en definitiva, un conjunt d'experiències pensades per a una generació vital, inquieta i amb ganes d'aprendre, que té interès, curiositat i motivació per seguir gaudint del seu temps. Es poden trobar tots aquí.