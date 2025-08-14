Nou model de pesca recreativa: què canvia per als aficionats

Catalunya estrena, a partir de l’1 de setembre, un nou model de pesca marítima recreativa que s’aplica a tot el litoral i que introdueix canvis significatius sobre com, quan i què es pot pescar. La nova norma estableix talles mínimes; quotes de captures màximes per espècie, persona i dia; i vedes biològiques de 44 d’espècies. Entre aquestes, es troben les espècies més apreciades per als amants de la pesca recreativa, com l’orada (Sparus aurata) o el sarg (Diplodus sargus).
La nova regulació també prohibeix l’ús d’esquer viu i la pesca o tinença a bord de taurons o rajades, espècies molt vulnerables. La Generalitat de Catalunya va iniciar l’any 2024 una prova pilot d’aquest nou model a les comarques gironines, amb bons resultats. El nou model s’estén ara a la costa de Barcelona i Tarragona. Segons el Departament d’Agricultura, aquestes mesures busquen garantir una explotació racional de les espècies i afavorir-ne la conservació, regeneració i sostenibilitat.
La normativa afectarà tant els pescadors d’embarcacions, com els que ho fan des de la costa amb canyes, i els que practiquen pesca submarina. Una de les novetats és que s’ha elaborat a través de la Taula de Cogestió de la Pesca Marítima Recreativa de Catalunya; un espai on participen representants del sector, científics, entitats mediambientals i l’administració. Això ha permès consensuar mesures adaptades a la realitat i facilitar-ne l’acceptació entre els practicants.
Què regula el nou model de pesca recreativa?
- Talles mínimes: 44 espècies amb límits específics.
- Quotes diàries: Nombre màxim de captures per pescador i dia.
- Vedes temporals: Protecció durant l’època de reproducció.
- Espècies protegides: Prohibit pescar taurons i rajades.
- Prohibició d’esquer viu: En determinades modalitats.
Més informació a agricultura.gencat.cat.
Per què es fa aquest canvi?
La pesca recreativa és una activitat molt arrelada a Catalunya. Segons dades del Programa de seguiment d’ICATMAR, hi ha més de 53.000 practicants, que fan més de 600.000 sortides anuals, amb un volum de captures estimat en mil tones i un impacte econòmic de 65 milions d’euros a l’any.
El model vigent, hereu d’una normativa amb trenta anys d’antiguitat, havia quedat obsolet. En matèria d’autoconsum, per exemple, permetia fins a 10 kg de captures diàries per persona, el doble del límit establert en aigües exteriors. La nova regulació també elimina l’obligació del certificat mèdic per a la pesca submarina, que ara se substitueix per una declaració responsable, cosa que simplifica els tràmits i la burocràcia.
Què és la pesca recreativa? La pesca que recreativa és tota aquella que es practica per pura afició, plaer o esperit esportiu, sense cap finalitat comercial. Les captures es destinen únicament al consum propi i mai es poden vendre ni intercanviar.
Les principals captures varien significativament segons la modalitat de pesca. Des de la costa, predominen l’orada, bogues, sards, pagells, i el llobarro. La pesca amb barca principalment extreu déntol, bacoreta, seriola, verat, així com sípia i calamar. En pesca submarina, el mero és l’espècie estrella, juntament amb bogues, sards, pagells i el pop comú.
Tot plegat genera un impacte biològic i ecològic notable sobre el mar i els seus habitants. Per aquest motiu, és clau regular adequadament aquesta pràctica. Segons el Departament d’Agricultura, aquestes mesures ajudaran a recuperar les poblacions de peixos, augmentar-ne la mida mitjana i afavorir la biodiversitat marina. Això, a la llarga, beneficiarà tant la pesca recreativa com la professional, ja que un ecosistema marí més equilibrat genera més captures de millor qualitat.
A més, es promou una cultura de respecte pel medi, posant els pescadors com a protagonistes actius de la seva conservació. Les guies i materials divulgatius volen que la normativa no es vegi com una imposició, sinó com una eina per preservar un patrimoni comú.
Bones pràctiques de la pesca recreativa a Catalunya
Gaudeix de la pesca, cuida el mar.
Abans de sortir
- Porta la llicència vigent.
- Consulta la normativa i la Guia d’espècies.
- Fes un bon manteniment dels aparells de pesca.
Durant la pesca
- Captura només el que consumiràs.
- Respecta talles mínimes, vedes i espècies protegides.
- Diversifica llocs i espècies per no sobreexplotar.
- No llencis residus, fils ni esquers al mar o a la costa.
Respecte pel medi
- No malmetis hàbitats sensibles (posidònia, coral·ligen…).
- Evita condicions meteorològiques adverses.
- Avisa si detectes brossa o pràctiques il·legals.
Si fas pesca submarina
- Porta boia i situa’t lluny de zones de bany.
- No carreguis el fusell fora de l’aigua.
Captura i allibera
- Manipula poc el peix i allibera’l amb cura.
- Utilitza hams sense mort i salabres de malla fina.
(Font: Bones pràctiques de la pesca marítima recreativa a Catalunya, 2022)