Fundació Abertis i UNICEF impulsen l'educació STEM a Mèxic de més de 70.000 nenes, nens i adolescents

Fundació Abertis i UNICEF impulsen l'educació STEM a Mèxic de nenes, nens i adolescents, en el marc de l'aliança conjunta que mantenen per a reduir la bretxa de gènere femenina en els àmbits de ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques al país. Durant el primer any del projecte, més de 6.000 nenes, nens i adolescents en 347 escoles de Ciutat de Mèxic, Jalisco i Nou León han desenvolupat la seva vocació STEM gràcies a la capacitació brindada per l'aliança a més de 440 docents. En total, aquest programa ja ha arribat a més de 70.000 persones a través de totes les iniciatives impulsades per aliats a nivell local dels ecosistemes STEM.
En una visita a Mèxic al costat d'UNICEF, representants de Fundació Abertis han conegut de primera mà l'impacte del projecte i les històries d'apoderament de joves participants amb vocacions STEM.
A més, la Fundació ha participat en un fòrum d'alt nivell a Ciutat de Mèxic, que va reunir autoritats educatives, representants del sector privat, acadèmic i de la societat civil per a abordar els desafiaments i adolescents a les disciplines STEM. Entre els participants van destacar la presidenta de la Fundació Abertis, Elena Salgado, el representant d'UNICEF a Mèxic, Fernando Carrera, i la secretària de les Dones del Govern de Mèxic, la llicenciada Minerva Citlalli Hernández Mora, entre altres persones de referència.
Una aliança que impulsa la igualtat
La presència de dones en camps STEM continua sent reduïda: segons l'OCDE, només entre el 30% i el 35% de l'alumnat mundial en aquestes disciplines són dones. A Mèxic, aquest percentatge és lleugerament superior, però està encara lluny de la paritat.
Per a revertir aquesta situació, Fundació Abertis dona suport als programes d'UNICEF a Mèxic a través d'un ambiciós programa que busca fomentar el talent i el lideratge femení des d'edats primerenques. A través de la capacitació docent i projectes d'aplicació pràctica, les nenes i adolescents participants enforteixen la seva confiança, desenvolupen habilitats i reforcen la seva motivació per a cursar estudis STEM i convertir-se en líders del futur en aquestes àrees.
A Fundació Abertis, aquesta iniciativa compta amb l'aval i lideratge de la seva presidenta, Elena Salgado, enginyera superior industrial i destacada promotora de la participació de les dones en les àrees STEM. Durant la seva intervenció en el fòrum d'alt nivell, Salgado va assenyalar que "impulsar les vocacions STEM en nenes no sols és una qüestió d'equitat, sinó una inversió en el talent que transformarà el futur. Quan els obrim les portes de la ciència, la tecnologia, l'enginyeria i les matemàtiques, estem construint una societat més innovadora, inclusiva i preparada per als desafiaments globals". La presidenta de Fundació Abertis també va afirmar que "és imprescindible construir i compartir una visió comuna sobre la importància de STEM per al present i futur de les nenes a Mèxic i al seu torn, promoure un esforç conjunt i coordinat entre el sector públic i privat que permeti avançar en aquest àmbit".
Un altre dels punts clau que va abordar Salgado és l'estreta relació entre l'estudi i l'activitat en ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques amb la recerca i la innovació. Com a exemple, va assenyalar que difícilment disposarem d'una intel·ligència artificial veritablement justa i sense biaixos de gènere si les dones continuen sent minoria entre les persones titulades STEM que dissenyen, entrenen i supervisen els algorismes en què es basa.
Per part seva, Marta López Fesser, responsable d'Aliances corporatives d'UNICEF Espanya, va destacar que "el suport de la Fundació Abertis a l'educació STEM per a nenes i nens a Mèxic demostra com en aliança amb UNICEF és possible no sols estimular i acompanyar vocacions STEM entre les generacions més joves, sinó també provocar reflexions i diàlegs transcendentals que subjauen sota el model de convivència actual per a avançar cap a una societat més igualitària, justa i compartida".
Així mateix, el projecte està coordinat amb la filial d'Abertis a Mèxic, Red de Carreteras de Occidente (RCO). “Anar més enllà del compliment normatiu significa assumir un lideratge responsable. A RCO, impulsem projectes que combinen infraestructura, educació i sostenibilitat, demostrant que el creixement empresarial i el benestar social poden avançar junts”, va subratllar Gonzalo Alcalde, CEO de RCO. En aquest sentit, la Fundació Abertis, en unió amb les Unitats de Negoci del grup, actua des del sector privat com partner estratègic en aliances innovadores, contribuint així a una educació de qualitat i tenint molt present la perspectiva de gènere.
Aposta per una educació més inclusiva
La Fundació Abertis dona suport a l'educació STEM a Mèxic a través de la seva aliança estratègica amb UNICEF. Una aliança renovada el 2022 amb dos objectius fonamentals: la millora de la seguretat viària, particularment en l'àmbit de la infància i la joventut, i la promoció del desenvolupament educatiu en comunitats vulnerables.
La Fundació combina actuacions en educació, seguretat viària i acció social per a crear entorns més segurs i equitatius, especialment per a nenes i joves en situació de vulnerabilitat. El seu enfocament integral, alineat amb el Pla ESG d'Abertis, cerca no sols salvar vides, sinó també obrir camins cap a un futur amb més oportunitats.