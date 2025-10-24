Combatre el canvi climàtic des de la gestió sostenible de l’aigua

El Dia Internacional contra el Canvi Climàtic, impulsat per Nacions Unides, se celebra cada 24 d’octubre, una data que ens recorda la necessitat urgent d’afrontar el desafiament ambiental més gran del nostre temps.
El canvi climàtic és una realitat innegable i els seus impactes se senten a tots els racons del planeta. A Espanya, per exemple, la superfície afectada per incendis ha crescut un 80% en els darrers 5 anys i les onades de calor són cada vegada més freqüents i de major intensitat i durada. Les conseqüències també s’estan agreujant i s’estima que aquest estiu, només a Barcelona, s’han produït 630 morts atribuïbles a l’increment de la calor, fet que situa la capital catalana com la tercera ciutat europea amb més morts per culpa del canvi climàtic.
L’escalfament global és un desafiament especialment greu a la conca mediterrània, on l’augment de la temperatura es preveu que sigui un 20% superior a la mitjana del planeta i on l’aigua és cada vegada un recurs més escàs. En aquest escenari d’escassetat hídrica estructural, les sequeres seran un fenomen recurrent i d’una intensitat creixent a la vegada que fenòmens de gran intensitat de precipitació com la dana també es produiran de manera més habitual.
Reducció de les emissions de CO2
Aigües de Barcelona, companyia referent en la gestió de l’aigua des de fa més de 157 anys, fa front a l’emergència climàtica amb un full de ruta per assolir la descarbonització de les seves activitats i arribar a les emissions netes zero l’any 2050.
Així ho avala el fet d’haver esdevingut la primera empresa del cicle integral de l’aigua del món amb els objectius de zero emissions netes (Net-Zero) aprovats per la Science Based Target initiative (SBTi), una iniciativa d’acció climàtica fruit de la col·laboració entre organitzacions de protecció del medi ambient i el Pacte Mundial de les Nacions Unides.
Aquest any 2025 la companyia està desenvolupant un Pla de Descarbonització alineat amb aquestes fites. En aquest sentit, treballa en diferents eixos en paral·lel, com ara l’impuls de la mobilitat sostenible (amb una xarxa de gairebé 180 vehicles elèctrics, el 75% de la flota) o la producció d’energia verda, amb el 100% de l’electricitat adquirida a la xarxa provinent de fonts renovables certificades i un projecte d’energia solar fotovoltaica a la planta de tractament d’aigües residuals (EDAR) de Gavà-Viladecans.
Per reforçar el compromís amb la reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle, Aigües de Barcelona avança en la descarbonització de la cadena de valor. Des del 2021, l’entitat compta amb un Hub d’Acció Climàtica que ha impulsat la incorporació de criteris de sostenibilitat en les seves licitacions. Un exemple d’èxit n’és la compra de CO2 líquid, un reactiu dels processos de tractament a les estacions potabilitzadores que actualment ja prové en un 23% de fonts renovables.
En aquest camí cap a la sostenibilitat, el PERTE RESSONA de digitalització del cicle integral de l'aigua representa una oportunitat clau per accelerar la descarbonització del sector hídric. Reconegut pel Ministeri de Transició Ecològica, entre milers d’iniciatives subvencionades, com a projecte destacat pel seu caràcter innovador, propulsa l’ús de la tecnologia i la digitalització per optimitzar l'eficiència energètica i reduir l'impacte ambiental de les infraestructures hídriques. Els seus objectius inclouen la reducció del 8% d'emissions de gasos d'efecte hivernacle, el 5% de la petjada hídrica i el 9,5% del consum energètic del servei metropolità. Aquesta iniciativa d’Aigües de Barcelona està subvencionada pel MITERD (Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic) i cofinançada per l’AMB (Àrea Metropolitana de Barcelona) en coordinació amb l’ACA (Agència Catalana de l’Aigua). Una altra aposta d’Aigües de Barcelona és la reducció de residus urbans fomentant l’aigua sostenible. Així doncs, el 2025 ha desplegat punts d’avituallament i fonts d’aigua potable en diferents esdeveniments esportius i culturals de l’entorn metropolità que han permès estalviar més de 2.000 kg de plàstic i 20.000 kg de CO2.
Més enllà del CO2
Més enllà de la descarbonització, en els darrers anys, la companyia està duent a terme iniciatives innovadores per reduir les emissions de metà i òxid nitrós, dos gasos amb un potencial d’escalfament 27 i 273 vegades més alt que el CO2, respectivament.
Un d’aquests exemples és el projecte MEDAR, dirigit a la detecció i mitigació de fuites i emissions difuses de metà a través de diferents tecnologies de detecció i quantificació. Pel que fa a l’òxid nitrós, la companyia treballa en campanyes per quantificar-lo i en el desenvolupament d’una solució per minimitzar-ne la generació, implementada a la planta depuradora de Vallvidrera.
Economia circular en la gestió de fangs
Aigües de Barcelona ha evolucionat des d’un model lineal cap a un enfocament circular basat en la reutilització, la reducció de residus i la valorització de subproductes. Aquesta transició permet aprofitar al màxim els recursos, minimitza l’impacte ambiental i contribueix a la descarbonització del territori.
En aquest sentit, el 100% de les més de 230.000 tones de fangs generats, durant el 2024, a les plantes depuradores gestionades per Aigües de Barcelona van ser valoritzats, principalment en plantes de compostatge o a través de l’aplicació agrícola directa. Això representa un estalvi d’emissions de prop de 15.000 tones de diòxid de carboni. A més la companyia treballa per transformar la gestió d’aquests llots per minimitzar-ne les emissions seguint un enfocament d’economia circular.
L’inici de les obres per a la construcció d’una plataforma de recepció i rehidratació de fangs a la depuradora del Baix Llobregat permetrà tractar més de 40.000 tones de fangs l’any provinents de la depuradora del Besòs. I a la planta depuradora de Montcada i Reixac s’està construint un sistema de digestió anaeròbica per produir fins a 3,2 milions de m2 de biogàs i disminuir el volum de fangs a gestionar. El nou sistema de cogeneració dotarà l’estació de depuració d’una autosuficiència energètica de prop del 60% que evitarà a l’atmosfera més de 7.600 tones de CO2.
Adaptació al canvi climàtic: aigua regenerada i sanejament sostenible
Aigües de Barcelona ja desplega mesures d’adaptació al canvi climàtic conscient que algunes de les seves derivades ja són una realitat. La principal iniciativa en aquest terreny és la producció d’aigua regenerada per tal de garantir l’abastament en períodes de sequera llargs com els esdevinguts recentment.
La companyia lidera projectes d’innovació enfocats a l’ús de models de reutilització d’aigua directa de manera segura, i treballa en altres estratègies com ara la recàrrega controlada d’aqüífers amb recursos hídrics alternatius o la renaturalització de les seves ecofactories amb impacte positiu sobre la biodiversitat.
D’altra banda, per minimitzar els efectes dels episodis de gran intensitat de precipitacions, ha esdevingut cabdal la minimització i control dels desbordaments dels sistemes unitaris de sanejament. La xarxa de sanejament disposa de sobreeixidors que actuen per garantir la integritat de la infraestructura de manera segura, en cas d’un increment sobtat del cabal d’aigua residual.