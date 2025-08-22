El Parc Astronòmic del Montsec, una finestra per mirar l’univers a l’estiu

A l’estiu molta gent mira al cel per saber si farà sol i decidir si anirà o no a la platja, però altres persones prefereixen mirar molt més enllà. Els aficionats i aficionades a l’astronomia, o simplement curiosos, poden continuar gaudint durant aquests dies de l’observació de planetes i astres en un en espai ideal, el Parc Astronòmic de Montsec, que es troba al municipi d’Àger (la Noguera).
El Parc Astronòmic del Montsec (PAM), gestionat per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), no tanca per vacances i continua oferint nombroses activitats en plena natura per a tots els públics, tant diürnes com nocturnes.
El PAM és considerat com l’equipament d’astronomia més important de Catalunya i ha esdevingut també un referent en l’ensenyament i la divulgació de les ciències de l’espai i de l’univers, amb les visites i cursos per escolars que organitza. La seva ubicació, a la Serra del Montsec, és privilegiada. Les poques pluges, la poca contaminació lumínica i l’alçada, converteixen aquest paratge en el lloc idoni per a la instal·lació d’un centre de referència mundial en matèria d’astronomia.
Fa tres temporades, el Parc Astronòmic del Montsec va guanyar per unanimitat el Premi Starlight 2020 en la categoria d’Educació i Difusió de l’Astronomia i el Cel Fosc. Un premi que se suma a la categoria d’ambaixador Platinum Dark Sky de la Unió Astronòmica Internacional que va rebre el 2019. A més, la serra del Montsec és el segon lloc del món en rebre la doble certificació de Reserva i Destinació Turística Starlight l’any 2013, que compta amb l’aval de la UNESCO.
Per a grans i petits
El centre ofereix als seus visitants quatre classes d’experiències: dues de diürnes -una de general i l’altra adreçada a famílies i pensades per als més petits-, i dues de nocturnes -també una de general i una altra per a famílies amb menuts. En totes elles, els participants, guiats per un astrònom, visitaran les tres instal·lacions, podran veure les exposicions i podran fer observacions amb els telescopis. Per veure el cel més a prop teu que mai. Podeu consultar els horaris i comprar les entrades al web del Parc.
El parc compta amb tres instal·lacions principals. Una és l’Edifici Central, que acull l’exposició permanent interactiva dedicada a l’astronomia i les ciències espacials. Un altre és l’anomenat L’Ull del Montsec, un planetari digital equipat amb un sistema de projecció 3D full dome (o cúpula completa) que permet la recreació tant del cel actual com de qualsevol època. Aquest equipament també serveix de plataforma per a l’observació del cel en directe, amb la seva cúpula de 12 m de diàmetre.
Finalment, la tercera instal·lació és el Parc del Telescopi, un espai reservat per a l’observació del firmament, tant de nit com de dia. Està format per tres edificis amb cúpules astronòmiques i espai per a la instal·lació dels telescopis portàtils de l’Astronòmic.
Música i l’XI Festival d’Astronomia
A banda d’aquestes experiències, el PAM també ofereix un any més, de juny a novembre, el cicle “Música sota les Estrelles”, unes visites nocturnes al parc que tenen com a coda una actuació musical de grups i cantautors catalans. Els propers concerts seran de Kelly Isaiah (30 d’agost) i de Manu Guix (13 de setembre). Aquesta proposta és fruit de la col·laboració amb l’Institut d’Estudis Ilerdencs, la Diputació de Lleida i la Casa de la Música Terres de Lleida-Orfeó Lleidatà.
Ja de cara a la tardor, a l’octubre, un dels actes destacats serà el Festival d’Astronomia, que enguany arribarà ja a la seva 11a edició i que estarà dedicat a l’astrònoma catalana Assumpció Català Poch, la primera dona professora astrònoma que va tenir l’Estat, amb motiu de centenari del seu naixement. El PAM ja va reconèixer a aquesta pionera, que va morir el 2009, amb l’acte central del seu centenari, celebrat el passat juliol. A més, el PAM homenatja cada dia aquesta astrònoma perquè el seu telescopi més gran duu el seu nom.