Les Escoles Agràries de Gandesa i Alfarràs encara poden acollir alumnes pel curs que ve

El sector primari és clau per la sostenibilitat del nostre territori. En un present marcat pel canvi climàtic i els seus estralls, la manca de relleu generacional en el sector de l’agricultura, la ramaderia i la pesca, i l’abandonament de la gestió forestal, cal posar les bases per assegurar-nos un futur millor. Això passa per incentivar els i les joves a formar-se en aquests àmbits en les Escoles Agràries (EA).
El Servei de Formació Agroalimentària (SFA), gestionat pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat (DARPA), és una referència en la formació i la professionalització del sector agroalimentari, forestal i rural. Aquesta xarxa pública compta actualment amb 15 centres formatius distribuïts arreu del territori català, cadascun amb una especialització pròpia.
El passat mes de maig va acabar el termini per la preinscripció per cursar estudis de cicles formatius de grau mitjà i superior a les Escoles Agràries catalanes, un procés que culminarà el proper 4 de setembre amb la formalització de la tercera i darrera tanda de matriculacions per al curs 2025-2026. Amb tot, encara hi ha algunes escoles que tenen places lliures, com és el cas, entre d’altres, de l’Escola Agrària de Gandesa (Terra Alta) o de l’Escola Agrària d’Alfarràs (Segrià).
L’EA Gandesa ofereix el Cicle Formatiu de Grau Mitjà (CFGM) en Producció d’Oli d’Oliva i Vins, que forma tècnics especialitzats en la producció, processament i control de qualitat d’aquests productes.
Els i les alumnes aprendran a dur a terme les operacions d'extracció, elaboració i envasament d'olis, vins, cerveses, licors i vins especials, així com a utilitzar la maquinària i els equips corresponents i fer-ne un manteniment de primer nivell.
El centre de Gandesa també imparteix el Cicle Formatiu de Grau Superior (CFGS) en Vitivinicultura, que prepara professionals per a la gestió avançada de cellers, anàlisi de raïm i most, així com la comercialització i innovació en el sector vitivinícola.
Per la seva banda, l’EA d’Alfarràs està especialitzada en fructicultura i també destaca per la seva aposta per la producció agroecològica, una línia de formació que respon a la creixent demanda de producció sostenible i respectuosa amb el medi ambient.
L’escola ofereix dos cicles formatius. D’una banda, el de grau mitjà, el CFGM en Producció Agroecològica, que capacita els alumnes en tècniques agrícoles ecològiques, gestió sostenible dels cultius i certificacions corresponents. De l’altra, el de grau superior, el CFGS en Paisatgisme i Medi Natural, orientat a formar professionals que gestionin i conservin espais naturals i urbans, combinant coneixements tècnics amb sensibilitat ambiental. Uns estudis que serviran per aprendre tècniques agràries sostenibles, desenvolupar capacitats analítiques, gestionar explotacions agràries, conèixer l'agrosistema i saber com millorar-lo i preservar-lo.
L’escola compta amb una residència amb pensió completa que facilita l’accés a estudiants de fora del territori.
Tots els centres de la xarxa d’Escoles Agràries treballen coordinadament per optimitzar recursos, compartir coneixement i garantir una formació d’alta qualitat. L’oferta es caracteritza per una formació pràctica i personalitzada, en grups reduïts, professorat especialitzat, col·laboració amb empreses del sector i visites tècniques a explotacions i indústries agroalimentàries. A més, aquests estudis presenten un elevat índex d’inserció laboral, atesa la demanda creixent de professionals qualificats que expressa el sector.
Formació contínua i pràctiques a l’estranger
A banda dels cicles formatius, les Escoles Agràries desenvolupen una àmplia oferta de cursos de formació contínua i jornades de transferència tecnològica. L’any 2024, més de 8.700 alumnes van participar en aquests cursos.
A tot això s’hi suma el programa de Mentoria per a Joves Agricultors i Agricultores, per a joves d’entre 18 i 40 anys que sol·liciten la incorporació a l’empresa agrària i l’ajut de primera instal·lació, així com el programa de Mentoria Oberta per acompanyar a persones de totes les edats en la seva inserció al sector.
A més, amb la recent designació de cinc agrupacions d’Escoles Agràries com a centres de formació professional integrada, s’amplia l’oferta educativa més enllà de l’FP inicial. D’aquesta manera, els centres poden oferir certificats professionals, una formació acreditada adreçada a persones que volen adquirir o millorar competències professionals específiques. Aquesta formació permet la requalificació (reskilling) o la millora de la qualificació (upskilling), adaptant-se a diferents moments i reptes de la vida laboral.
Finalment, i com a projecte de futur, els centres posen el punt de mira en la internacionalització dels estudis. Actualment, ja estan en marxa diversos projectes perquè l’alumnat pugui desplaçar-se a altres països a fer pràctiques o estades en empreses per conèixer altres realitats del món agroalimentari.