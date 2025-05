Els embassaments se situen al 80% per primera vegada des de l'estiu del 2021

Al maig, cada dia un raig. El refranyer popular s'està complint i els xàfecs i ruixats de tarda estan permetent mantenir el guany de les reserves dels embassaments. El sistema Ter-Llobregat ja ha superat el 80%, una circumstància que no es produïa des de l'estiu del 2021. De fet, les xifres actuals no només eren impensables al llarg de la sequera sinó que se situen per sobre de la mitjana de la darrera dècada.

Unes reserves de quasi 500 hm3

A inicis de març, just abans de la borrasca Jana, les reserves del sistema Ter-Llobregat es van estabilitzar al voltant dels 200 hm3 i el 33% de capacitat. Des d'aleshores, no han parat d'augmentar, primer gràcies a la successió de temporals i després tant al desglaç com als xàfecs que no han parat d'esquitxar les capçaleres, setmana sí, setmana també.

De fet, des del 8 de març s'ha guanyat, com a mínim, 1 hm3 de reserves diàries. Entre el 4 i el 16 de maig, a més, aquesta xifra s'ha situat entre els 2 i els 4 hm3. Els màxims guanys es van produir coincidint amb la tempesta Jana amb increments superiors als 22 hm3 anuals.

D'aquesta manera, aquesta setmana comença amb les reserves fregant els 500 hm3. Concretament, són 493,5 al conjunt del sistema Ter-Llobregat, un guany respecte a inicis de març a l'equivalent a més de tres anys del consum de la ciutat de Barcelona. La mitjana dels darrers 10 anys, per cert, era de 450.

Si es té en compte el conjunt de les conques internes -actualment ja en normalitat excepte Riudecanyes que està en prealerta- la xifra s'enfila a 550 hm3 i un 79,2%.

El canvi radical de Susqueda

Susqueda és l'embassament més gran de les conques internes. Amb una capacitat total de 233 hm3, aporta quasi un 40% de la capacitat d'emmagatzemar aigua del conjunt del sistema Ter-Llobregat.

El 7 de març, just abans d'iniciar la ratxa de pluges, se situava en un 38% i només 89 hm3 -l'equivalent al consum anual de la ciutat de Barcelona-. Malgrat que en aquest període Sau -situat aigües amunt- ha passat del 8 al 69, l'embassament de Susqueda ha augmentat fins al 81%.

La gran transferència d'aigua de Sau a Susqueda, de fet, permet tenir espai per si es produeix un nou episodi de pluges abans de l'estiu que, sumat al desglaç encara pendent, obligués a obrir comportes com ha passat des de fa 50 dies a la Baells.

Sigui com sigui, la situació actual dista molt del moment més crític de la sequera on al pantà de la Selva va arribar a aparèixer el vell pont de Querós, construït el segle XIV, però que des del 1967 només visible quan se situa al voltant del 30%.