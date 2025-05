Tot Catalunya passa a situació de normalitat per sequera, excepte l'embassament de Riudecanyes

El Comitè Interdepartamental de Sequera ha aprovat aquest dilluns que tot Catalunya passi a situació de normalitat per sequera, excepte l'embassament de Riudecanyes. Així ho ha anunciat la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, després de reunir-se amb el secretari d'Estat de Medi Ambient, Hugo Morán, a Madrid.

La decisió implicarà canvis en vuit àrees diferents. D'una banda, l'aqüífer Fluvià-Muga, l'embassament Darnius Boadella, l'Empordà i la Serralada Transversal passen d'alerta a normalitat. En paral·lel, el Consorci Aigües Tarragona, els embassaments del Llobregat, els del Ter i l'Embassament Ter-Llobregat també ho fan, però aquestes partien de l'estat de prealerta.

En el cas de Riudecanyes, Paneque ha explicat que la situació encara recomana mantenir la situació de prealerta, tot i que les comissions de desembassament s'aniran reunint per veure si millora la situació. Malgrat tot, considera que cal mantenir el mateix ritme d'inversions.

Per aquest motiu, per avançar en el conveni entre Aigües Ter-Llobregat i Aquamed, la consellera s'ha reunit amb Morán. L'acord, que se signarà abans de les vacances d'estiu, permetrà iniciar la licitació de l'ampliació de la dessaladora de la Tordera, una "peça clau" per incrementar la disponibilitat d'aigua sense dependre de la pluja.

Els canvis seran efectius entre finals d'aquesta setmana i principis de la vinent, quan es publiqui al Diari Oficial de la Generalitat la resolució del director de l'Agència Catalana de l'Aigua corresponent.

Els embassaments estan ara per sobre del 76% de la seva capacitat. Però, tot i la millora de les reserves, les dessalinitzadores catalanes continuaran funcionant al 90% de la seva capacitat.