Troben un dragonet blau en una platja dels Països Catalans

El dragonet blau ha tornat al Mediterrani. Les altes temperatures de l'aigua del mar han facilitat que aquesta espècie de gasteròpode nudibranqui de la família Glaucidae hagi reaparegut a la costa valenciana. No és gaire habitual trobar-se al dragonet blau (Glaucus atlanticus) vora els Països Catalans, ja que habitua les aigües tropicals.

Aquest dragonet blau, també conegut com a llimac de drac blau, és una mescla de mol·lusc i bavosa marina i acostuma a mesurar entre 3 o 4 centímetres de llarg. En la seva part dorsal presenta una pigmentació blava i platejada, i en el ventre, un blau més clar. Pel que fa a les extremitats té ratlles fosques o negres que les recorren.

Aquesta espècie de llimac flota de cara avall sobre la tensió superficial de l'aigua i normalment se'l troba en l'oceà Atlàntic, Pacífic i Índic, en zones on les aigües són temperades. Però, ara, se l'ha vist a la platja del Racó de Mar, al Camp de Morvedre, al nord de València.

L'Ajuntament de Canet d'en Berenguer ha compartit una imatge de l'animal a les seves xarxes socials i ha explicat que "encara que no presenti cap perill, aquest petit mol·lusc marí s'alimenta de meduses com la caravel·la portuguesa i emmagatzema el seu verí". El dragonet blau reté les substàncies químiques verinoses de les preses a l'estómac. Per aquest motiu, resulten urticants per als humans i es recomana evitar-ne el contracte.

Retorn després de 300 anys

La presència del dragonet blau no es documentava als Països Catalans des de fa més de 300 anys. Les últimes referències són de l'any 1705, quan el botànic Johann Philipp Breyne va registrar la presència del mol·lusc a Eivissa. Durant l'estiu del 2021 investigadors de la Universitat de Múrcia van confirmar la reaparició d'alguns exemplars a la costa valenciana i fa semblar que l'augment de temperatures del mar i la tropicalització del Mediterrani fa que hi arribin més.