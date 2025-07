El 25 de juny van néixer al Zoo de Barcelona les primeres cries de sargantana de les Pitiüses en el marc del projecte pilot de cria ex situ impulsat amb la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural del Govern de les Illes Balears.

Aquesta espècie és endèmica i està amenaçada al seu hàbitat natural. Concretament, la sargantana de les Pitiüses (Podarcis pityusensis) és una de les espècies més emblemàtiques de les Illes Balears. De grandària mitjana i aspecte variable, és un rèptil robust, de potes fortes i cap curt. Juntament amb la sargantana balear (Podarcis lilfordi), va ser inclosa el 2023 en la categoria de vulnerable del Catàleg Balear d’Espècies Amenaçades arran de la pressió creixent d’espècies invasores.

Les cries nascudes provenen de les sargantanes establertes al maig al zoo barceloní a partir de 17 exemplars provinents d'Eivissa i Formentera. En total, han nascut 12 exemplars de cinc postes diferents que han tingut un temps d'incubació de 42 dies.

Neixen al Zoo de Barcelona les primeres cries de sargantana pitiüsa en el marc del projecte de conservació d'aquesta espècie impulsat pel @goib.



L'objectiu és protegir aquesta espècie endèmica i preservar la biodiversitat de les Illes Balears.



🔗 https://t.co/ZpgMRmGDQV pic.twitter.com/Q7PfeNu8fj — Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural (@AgriculturaGOIB) July 9, 2025

L'objectiu que es persegueix amb el trasllat i la cura de les sargantanes és repetir l'èxit d'un projecte similar amb un gripau de Mallorca, i per ara sembla que es va per bon camí. La meta és fer créixer la població per a una posterior reintroducció al seu hàbitat originari.

El personal tècnic del Zoo van identificar les cries en el moment del naixement. Un cop comprovat el seu bon estat de salut, les van traslladar a uns terraris adaptats per a rèptils d'aquestes mides i en un entorn controlat que assegura el seu benestar i desenvolupament. En el moment de néixer, les sargantanes van pesar entre 0,6 i 0,8 grams, es van mostrar molt actives i van acceptar l'alimentació de forma immediata. Aquest comportament és indicatiu d'un bon estat general de salut i d'una adaptació ràpida a les condicions del seu nou entorn.

A més, aquesta operació s'emmarca en una estratègia més àmplia que inclou accions de control de serps invasores, actualment la principal amenaça per a les sargantanes a les Pitiüses. Segons el Zoo de Barcelona, un dels objectius paral·lels a fer créixer la població és dur a terme estudis científics que permetin aprofundir en el coneixement de l'ecologia, la genètica i les necessitats de conservació de l'espècie.

Objectiu: repetir l'èxit del ferreret

No és la primera vegada que el Zoo de Barcelona participa en un projecte de recuperació d'una espècie amenaça de les Illes. De fet, el projecte s'inspira de l'experiència amb el ferreret (Alytes muletensis), una altra espècie endèmica de les Illes, la cria en captivitat del qual ha contribuït a millorar-ne l’estat de conservació.

El ferreret es tracta d'un petit gripau endèmic d'alguns torrents de la serra de Tramuntana i de la serra de Llevant de Mallorca. En aquesta espècie, el mascle carrega a la regió lumbar els ous que la femella pon a terra i els transporta durant tot el període de maduració humitejant-los periòdicament. Un cop estan a punt de sortir, el mascle es fica dins l’aigua perquè els capgrossos s’alliberin.