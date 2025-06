Operació sargantana: Eivissa i Formentera envien exemplars al Zoo de Barcelona per salvar l’espècie

Les illes són un dels ecosistemes més vulnerables i on es concentren les extincions. El fet de tractar-se d'un territori limitat augmenta l'efecte d'impactes com la destrucció d'hàbitats o la presència d'espècies invasores. Un exemple d'espècie en perill és la sargantana pitiüsa. Ara, per assegurar-ne la viabilitat, s'ha iniciat una operació consistent en enviar exemplars sans al Zoo de Barcelona per fer-ne créixer les poblacions i, d'aquesta manera, tenir individus per a una posterior reintroducció.

Una de les espècies més emblemàtiques de les Balears

La sargantana de les Pitiüses (Podarcis pityusensis) és una de les espècies més emblemàtiques de les Illes Balears. De grandària mitjana i aspecte variable, és un rèptil robust, de potes fortes i cap curt. Juntament amb la sargantana balear (Podarcis lilfordi), va ser inclosa el 2023 en la categoria de vulnerable del Catàleg Balear d’Espècies Amenaçades arran de la pressió creixent d’espècies invasores.

Per assegurar-ne la viabilitat, el Zoo de Barcelona i la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Medi Natural balear impulsen un projecte pilot de cria ex situ. Concretament, s'han capturat fins a 17 exemplars sans i genèticament diversos -deu d'Eivissa i set de Formentera- per iniciar-ne la reproducció en captivitat a la capital catalana. Les tres poblacions que es crearan al zoo són les primeres fora del seu hàbitat.

Anna Torres, directora general de Medi Natural i Gestió Forestal, assegura que la iniciativa “permetrà treballar en la viabilitat de les repoblacions” i s’emmarca en una estratègia més àmplia que inclou accions de control de serps invasores, actualment la principal amenaça per a les sargantanes a les Pitiüses.

El Zoo de Barcelona s`implica en la preservació de la sargantana de les Pitiüses

Cedida pel Zoo

Segons el Zoo de Barcelona també es portaran a terme estudis científics que permetin aprofundir en el coneixement de l’ecologia, la genètica i les necessitats de conservació de l’espècie.

Repetir l'operació del ferreret

No és la primera vegada que el Zoo de Barcelona participa en un projecte de recuperació d'una espècie amenaça de les Illes. De fet, el projecte s'inspira de l'experiència amb el ferreret (Alytes muletensis), una altra espècie endèmica de les Illes, la cria en captivitat del qual ha contribuït a millorar-ne l’estat de conservació.

Ferrerets alliberats en una finca de Mallorca

Zoo de Barcelona

El ferreret es tracta d'un petit gripau endèmic d'alguns torrents de la serra de Tramuntana i de la serra de Llevant de Mallorca. En aquesta espècie, el mascle carrega a la regió lumbar els ous que la femella pon al terra i els transporta durant tot el període de maduració humitejant-los periòdicament. Un cop estan a punt de sortir, el mascle es fica dins l’aigua perquè els capgrossos s’alliberin.

La tardor passada, de fet, es van alliberar un centenar d'exemplars en una finca privada de Mallorca.