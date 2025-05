Instal·len nius d'abelles silvestres per promoure la biodiversitat a Barcelona

L'Ajuntament de Barcelona instal·larà un centenar de nius d'abelles silvestres a la ciutat. Es tracta d'un acord amb Granja San Francisco, que permetrà la inserció d'aquests insectes en 25 parcs i jardins d'arreu de la capital catalana. Amb aquesta iniciativa, emmarcada en el Dia Mundial de l'Abella, es pretén contribuir a la conservació d'aquesta espècie d'insectes, clau per preservar la biodiversitat a l'entorn urbà.

Els nius afavoreixen la reproducció de les abelles i, per tant, la preservació de la biodiversitat. El consistori destaca els "grans beneficis ambientals" que aporta la pol·linització de les abelles silvestres i altres insectes a la ciutat, i recorda, per exemple, que com més pol·linització, també hi ha més floració.

En el marc d’aquesta iniciativa també es realitzaran tallers educatius d’educació ambiental per la ciutadania, amb la voluntat que el coneixement porti a conscienciar sobre la importància de protegir les abelles salvatges i altres insectes pol·linitzadors.

On se situaran els nius d'abelles silvestres?

Jardins de Torre Girona

Parc de Can Sentmenat

Parc de Joan Raventós

Parc de Torrent Maduixer

Jardins de Vil·la Cecília

Parc de la Tamarita

Parc del Putxet

Turó Park

Parc de la Creueta del Coll

Parc de les Rieres d’Horta

Parc del Carmel

Parc del Guinardó

Parc del Laberint d’Horta

Parc de les Aigües

Plaça Sóller

Parc Central de Nou Barris

Parc de la Trinitat

Parc de les Glòries

Refugi de biodiversitat de Ca l’Alier

Parc de la Primavera

Jardins de Costa i Llobera

Jardins de Ramon Margalef

Refugi de biodiversitat Plaça Gaudí

Refugi de biodiversitat plaça de la Sagrada Família

Aquesta iniciativa respon als objectius de la Pla Clima pel que fa a la protecció de la biodiversitat de la ciutat. Els parcs són refugi de vida enmig de l’entorn urbà, per això hi ha diferents programes de protecció i conservació d’espècies i hàbitats que vetllen pel futur de la biodiversitat a Barcelona.