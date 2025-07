Amants dels cavalls de tot el món escullen Catalunya per retirar els animals

Montcortès, al Pallars Sobirà, és un poble de tot just vint habitants que compta amb Cavalls Wakan que es dedica, des de fa una trentena d'anys, al retir i pupil·latge de cavalls. El seu responsable, Pere Cases, ha explicat que a Catalunya hi ha altres empreses de retir, però que el seu punt fort és l'entorn a tocar de l'estany de Montcortès i prats de pastures, on viuen en plena llibertat, les 24 hores del dia.

Actualment, té una vintena de cavalls retirats de diferents punts del país i alguns de la resta del món. Ara, en cuida uns de la República Txeca, però durant la seva trajectòria n'ha cuidat fins i tot d'una illa del mar del Nord. La majoria són de particulars, però alguns són de genets professionals que ja no serveixen per competir.

Cases ha explicat que "un pupil·latge, retir o jubilació de cavalls no és només tenir el cavall net i alimentat, sinó que implica molt més". I aquest "molt més" és del que s'encarreguen els responsables de Cavalls Wakan; que visqui en llibertat, mai tancat en pàdocs i que sempre es trobi "en les millors condicions físiques i mentals". Treballen perquè la vida del cavall sigui "el més fàcil, agradable i natural possible".

Cases ha dit que el refugi dels animals sempre és lliure i és natural en arbres, boscos o turons. És important que el ramat de cavalls disposin d'un espai ampli amb menjar, aigua i refugi.

Amants dels cavalls de tot el món escullen el Pallars per retirar els animals https://t.co/DZR8rV86pa pic.twitter.com/6kROfX58Ke — NacióDigital (@naciodigital) July 3, 2025

Els propietaris retiren els cavalls perquè ja no li funciona pel que el vol perquè s'ha fet gran o s'ha lesionat i ja no els serveix. Ja no poden competir, ni muntar-lo i opten per portar-lo a un lloc de retir, ha dit.

Pere Cases ha explicat que la relació entre el propietari del cavall i l'animal no acaba quan el porten al refugi de Montcortès. Constantment, hi ha una relació i se li envia fotografies o vídeos perquè pugui veure com està. El propietari també pot anar fins a Montcortès tantes vegades com vulgui per veure'l. En el cas de la propietària de la República Txeca, visita els seus animals retirats a Montcortès, dos cops l'any.