El Govern anuncia a la COP30 15 milions d’euros en ajuts a ens locals per fer front al canvi climàtic

El Govern ha anunciat aquest dimarts en el marc de la COP30, que s’està celebrant al Brasil, 15 milions d’euros en ajuts perquè ajuntaments, consells comarcals, consorcis locals i altres entitats municipals duguin a terme accions per frenar el canvi climàtic. Les subvencions provindran del Fons Climàtic, que comptarà amb ingressos obtinguts de l’impost del CO₂ dels vehicles i de la recaptació de la taxa sobre instal·lacions que incideixen en el medi ambient. Ho ha explicat la directora general de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental, Sonsoles Letang, que ha destacat el pes dels ens locals en l’emergència climàtica.
“Sempre defensem que els governs subestatals i els ens locals som actors fonamentals en la lluita contra l’emergència climàtica”, ha subratllat Lentang a la cimera, assenyalant la tasca que es fa arreu del territori. En aquest sentit, ha afegit que el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica vol “acompanyar els municipis per accelerar les accions que permetin reduir l’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle”. Aquesta iniciativa s’emmarca en el compromís assumit ara fa una dècada als acords de París per limitar l’escalfament global a 2 graus centígrads i, si és possible, als 1,5 graus a finals de segle.
La nova convocatòria s’obrirà els pròxims mesos i serà de tres anys. Les actuacions subvencionades inclouran l’execució de projectes destinats a mobilitats sostenibles, energia geotèrmica, gestió eficient de l’aigua, protecció davant fenòmens extrems, o actuacions per blindar el benestar climàtic, com ara mecanismes per reduir les illes de calor urbanes.
Concretament, aquests 15 milions d’euros del Fons Climàtic es finançaran del 50% dels ingressos obtinguts amb l’impost sobre les emissions de CO₂ dels vehicles de tracció mecànica i del 20% de la recaptació de la taxa sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient.
L’executiu ha subvencionat 471 projectes d’execució i 296 més de redacció de plans i projectes arreu de Catalunya des del 2023, una inversió que supera els 80 milions d’euros. Dels 437 ens locals d’arreu del país que ja han gaudit d’aquests ajuts per minimitzar la vulnerabilitat climàtica al territori, la majoria d’aquests beneficiats, prop del 80%, són municipis de menys de 5.000 habitants.