La vespa asiàtica que ha matat tres persones a Galícia: com identificar-la i protegir-se

Diumenge 26 d'octubre. Un home de 55 anys caçava perdius a la localitat de Cospeito, a la rodalia de Lugo, quan va trepitjar sense voler un rusc de vespes asiàtiques (Vespa velutina nigrithorax). Els insectes es van sentir amenaçats i van atacar-lo fins a la mort. La setmana anterior, dos homes més, de 76 i 79 anys, ja havien perdut la vida en circumstàncies molt similars a Galícia mentre treien males herbes.
Les tres morts en dues setmanes han disparat les alarmes dels apicultors i el sector de la pagesia en general, que alerta que la Xunta i la resta d'institucions no estan fent prou per controlar aquesta espècie exòtica invasora provinent de la Xina. "Hi ha un repunt molt important, es nota que hi ha molta pressió als ruscs", ha avisat la presidenta de l'Associació Gallega d'Apicultura (AGA), Marita Puga.
I és que els atacs arriben fora de l'època típica de major proliferació de la vespa asiàtica, també coneguda com a vespa assassina, que es concentra durant l'estiu, entre el juny i el setembre. Si bé, el canvi climàtic i les temperatures inusualment elevades de l'octubre d'enguany han facilitat l'allargament de la temporada, amb efectes en les collites, per a les abelles i, fins i tot, per a la seguretat de les persones i els animals a les granges.
La vespa asiàtica: una espècie preocupant
Tal com explica el Parc Natural de Collserola, un dels entorns on més prolifera a Catalunya, la vespa asiàtica no és més verinosa i agressiva que les autòctones, sinó que la principal preocupació amb ella és que afecta directament l'ecosistema de les abelles de la mel, de les quals s'alimenta. La seva picada és més dolorosa, però no provoca més complicacions que la resta, però, així i tot, es recomana no apropar-se als nius ni manipular-les.
La vespa asiàtica té un impacte directe sobre la pol·linització dels conreus i la flora silvestre, especialment sobre la producció de mel, cera i altres productes apícoles. És a pràcticament tot Catalunya des de fa més de 10 anys i, més enllà d'això, les persones que han d'anar més amb compte són les al·lèrgiques, els apicultors i les que treballen en jardineria, l'agricultura i la gestió forestal.