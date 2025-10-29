El bacteri que infecta la meitat de la població de manera silenciosa: com identificar-lo

Una de les infeccions més freqüents dels humans és la que produeix el bacteri Helicobacter pylori. Es tracta d'un bacteri que genera una gran part de les úlceres estomacals, sovint produïdes durant la infància, i pot afectar a més de la meitat de la població mundial.
Pot semblar increïble, però l'elevada xifra d'afectacions en l'àmbit mundial i que molta gent no conegui aquest bacteri és perquè la majoria de persones no s'adona de la infecció perquè no s'emmalalteix. Tot i això, no vol dir que ningú sentit els símptomes i signes que desperta una infecció d'aquest tipus.
Sovint quan apareixen els símptomes es va a un centre mèdic i es fan les proves pertinents per confirmar si es tracta d'una infecció pel bacteri Helicobacter pylori. Aquest genera una úlcera estomacal, sovint una úlcera pèptica, que és una llaga al revestiment de l'estómac o en l'inic de l'intestí prim.
Quins són els símptomes?
Els símptomes de la infecció passen per alt a la majoria de la població, i com a conseqüència no cal resoldre-ho amb antibiòtic. Però n'hi ha de molts altres que sí, aquests poden presentar des de dolor o ardor d'estómac fins a nàusees i inflor. Al cap i a la fi, la simptomatologia és similar a la de patir una gastritis.
- Dolor a la zona de la part alta o central de l'abdomen.
- inflor de l'abdomen.
- Manca de gana.
- Sensació d'estar ple menjant poca quantitat o gana i sensació de tenir l'estómac buit.
- Pèrdua de pes.
- Nàusees.
- Enfosquiment de la femta.
La via de transmissió d'aquest bacteri és a través dels aliments o l'aigua, és a dir, via oral. Tot i que la infecció sigui més prominent durant la infància, això no impedeix que pugui propagar dins de l'àmbit familiar.
Per tal de tractar la infecció cal visitar un metge i aquest indicarà com s'ha de procedir. Tot i això, el més habitual es prendre medicació perquè es mati el bacteri i es redueixi els nivells d'àcid a l'estómac. També, tot i l'ajuda dels medicaments que el metge consideri, un canvi de l'estil de vida també pot ajudar. Concretament, en cas de patir una úlcera pèptica es pot prendre diferents combinacions d'antibiòtic i aquest s'haurà d'ingerir durant de 10 a 14 dies.
Quan cal visitar el metge?
Per determinar si es tracta d'una afectació greu i, per tant, haver d'anar a un centre sanitari es poden tenir en compte quatre símptomes clau:
- Dolor abdominal molt intens o persistent.
- Femtes amb sang o de color negre.
- Vòmits amb sang o de color negre.
- Dificultats per empassar.
Proves per saber si es té el bacteri Helicobacter pylori
Per altra banda, un cop es visiti el metge hi ha diferents maneres per determinar si es tracta de la infecció del bacteri Helicobacter pylori. Per una banda, i el més comú, és l'anàlisi de sang; amb aquest es podrà saber si s'han generat els anticossos que fan front al bacteri i en detectar-los se sabrà si es tracta d'aquest bacteri en concret.
En segon lloc, també es pot fer una prova d'alè. El H. pylori converteix la urea en CO₂, el qual es pot detectar amb la respiració. De la mateixa manera, també amb aquesta tècnica es pot comprovar si s'ha erradicat el bacteri. Per altra banda, també es pot determinar l'extinció de la infecció mitjançant una prova de la femta. Amb una endoscòpia també es pot conèixer l'afectació del bacteri, a més de revisar altres components del sistema digestiu, tot i que sigui un mètode molt més invasiu.