Una caminada llarga o moltes de curtes: què és millor per a la salut?

Caminar és una de les activitats més senzilles i accessibles de mantenir-se actiu, però la manera com es distribueixen els passos diaris podria influir en la salut més del que es creu. En aquest sentit, un nou estudi examina com diferents patrons d'activitat física afecten el benestar a llarg termini en adults amb nivells d‟activitat subòptims. Les troballes podrien ajudar a redefinir les recomanacions sobre la manera de caminar per millorar la salut cardiovascular i general.
Es tracta d'un estudi de cohort poblacional elaborat per autors de la Universitat Europea (Espanya) i publicat per part del Col·legi Americà de Metges a Annals of Internal Medicine que se centra en adults amb activitat física subòptima (per sota dels 8.000 passos diaris) per avaluar si els que acumulen els passos en períodes més curts presenten un risc de mortalitat més gran per qualsevol causa i malaltia cardiovascular (ECV) que els que fan una caminada llarga, independentment del nombre total de passos. Tot plegat, amb dades de 33.560 adults del Biobanc del Regne Unit.
L'estudi revela que les persones que acumulen els passos diaris en períodes més llargs presenten menys risc de mortalitat i malalties cardiovasculars que els que caminen en períodes més curts. La mortalitat per totes les causes després de nou anys i mig va ser del 4,36% entre els participants que acumulaven la majoria dels passos en períodes de menys de cinc minuts, de l'1,83% per als que caminaven en períodes d'entre 10 i 15 minuts i del 0,80% entre els que feien caminades de més estona.
El risc augmenta pel que fa als accidents cardiovasculars, ja que els participants que caminaven en sessions de menys de cinc minuts en van patir en un 13,03%, en comparació de l'11,09% dels qui caminaven en tirades de 10 minuts, el 7,71% dels que caminaven en sèries d'entre 10 i 15 minuts, i el 4,39% dels que feien caminades llargues de més de 15 minuts.
Un estudi determina quant han de caminar les dones
D'altra banda, un estudi de la xarxa d'hospitals de Boston (Estats Units) Mass General Brigham s'ha centrat en quant han de caminar les dones més grans de 60 anys. Per explorar-ho en profunditat, els investigadors es van proposar observar les associacions entre un recompte diari de passos d'entre 4.000 i 7.000 i la mort per totes les causes, amb un èmfasi especial en les defuncions per malaltia cardiovascular.
La principal troballa ha estat que fer com a mínim 4.000 passos diaris només un o dos dies per setmana està relacionat amb un menor risc de mort i de malaltia cardiovascular entre les dones grans, segons l'estudi publicat en línia al British Journal of Sports Medicine. Això, en comparació de no assolir aquest nivell cap dia.