Aquest hàbit fa créixer la pressió arterial sense que te n'adonis

La hipertensió és una pujada sobtada de la pressió arterial que fa augmentar el risc de patir malalties cardiovasculars. És una malaltia crònica que pot arribar a causar diferents tipus de lesions a les artèries i el factor de risc cardiovascular més important, però també fàcil de detectar amb un tractament eficaç i senzill.
Tot i això, hi ha un hàbit quotidià que fa augmentar la pressió arterial sense que ens n'adonem. Beure alcohol. Ras i curt: el consum d'alcohol entre baix i moderat (dues cerveses o una copa de vi al dia) s'associa amb augments de la pressió arterial. En canvi, deixar de beure fa caure en picat la pujada de la pressió. Així ho reflecteixen els informes publicats a la revista JACC, del Col·legi Americà de Cardiologia.
Per posar llum sobre l'impacte que té en la pressió arterial l'alcohol, l'Hospital Internacional St. Luke i l'Institut de Ciències de Tòquio van fer un estudi al respecte. Es va dividir els participants en dos grups: bevedors habituals i no bevedors. L'objectiu amb el primer grup era comprendre l'associació entre els canvis de pressió arterial i l'abandonament del consum d'alcohol o la continuació del consum habitual.
Entre els participants analitzats es va observar una pressió arterial més baixa segons el nivell de consum. Les dones que van deixar de beure una o dues copes al dia van experimentar una disminució de 0,78 mmHg a la pressió arterial sistòlica i d'1,14 mmHg a la diastòlica. Els homes que van deixar de beure amb nivells similars van experimentar reduccions d'1,03 mmHg i 1,62 mmHg, respectivament.
El grup dos -no bevedors- es va crear per comprendre l'associació entre els canvis de pressió arterial i l'inici del consum d'alcohol o l'abstinència del consum a la visita següent. Els participants que van iniciar el consum d'alcohol van mostrar una pressió arterial més alta segons el nivell de consum, amb tendències semblants entre ambdós sexes.
Un matís important de l'estudi és que les variacions en funció de l'alcohol eren les mateixes independentment de quina fos la beguda. Així, no hi ha gaires diferències entre cervesa, vi o licors, i és més perjudicial l'hàbit com a tal.