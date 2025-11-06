Detectada la primera llopada a Catalunya en 100 anys: neixen tres cadells de llop

Detectada la primera
llopada amb cadells a Catalunya en 100 anys. El Departament d'Interior, a través dels Agents Rurals, ha confirmat el naixement aquest any de tres cadells en una àrea extensa a cavall entre l' Alta Garrotxa i l' Alt Empordà, a la zona on ja s'havia confirmat la presència de dos adults.
El Departament assenyala que es tracta d'un "
fet històric" que arriba després de dècades de seguiment de l'espècie, que havia desaparegut del país fins fa un quart de segle, quan van detectar el retorn d'un individu aïllat de llop al Parc del Cadí-Moixeró. Amb el naixement dels cadells, tal com marca la normativa, el llop passa automàticament d'espècie extinta com a reproductora a espècie amenaçada en perill d'extinció.
La femella de llop amb els cadells.
ACN
En aquest sentit, el nou estatus implica la redacció, tramitació i aprovació d'un
pla de recuperació de l'espècie, com preveu la normativa europea. En un comunicat, la Generalitat ha concretat que totes les mesures que prenguin a partir d'ara es faran de manera coordinada amb la Taula del Llop i els departaments implicats: Interior i Seguretat Pública, Territori, Habitatge i transició ecològica i Agricultura Ramaderia, Pesca i Alimentació.
Gabriel Lampreave, coordinador de les tasques de seguiment de l'os bru i el llop dels Agents Rurals, ha explicat a l'ACN que "és cert que caldrà fer canvis, però ara l'aparició no és una sorpresa. Fins ara no sabíem per on ens podria aparèixer un llop, i sempre que ho detectàvem era pel dany que havia causat. Ara sabem que són aquí i podem fer feina per evitar que passi res més que el que ha passat fins ara".
Més agents i suport a la ramaderia
En paral·lel i en el marc de les tasques de seguiment de l'espècie, el
Govern ja té previst fer un seguiment de la nova situació. Així, treballa en l'especialització de més Agents Rurals i l'increment de l'eficàcia i recursos del cos davant aquesta nova realitat, així com en l'especialització de tècnics dels departaments implicats.
El Govern recorda que fa temps que impulsa
mesures de coexistència per minimitzar els danys produïts a la ramaderia per la presència d'individus de llop aïllats a Catalunya. El programa de prevenció de danys a la ramaderia inclou mesures com ara la cessió de material de prevenció, com, per exemple, vailets elèctrics; el foment dels gossos de protecció de ramats i suport econòmic als ramaders per implantar mesures d'autoprotecció del ramat.
Els pagesos reclamen mesures de control
El sector assenyala que la reintroducció d'aquesta espècie "
no són flors i violes" i reclama que es prenguin mesures de control per evitar acabi esdevenint una plaga. Des d'Unió de Pagesos i el Gremi de la Pagesia recorden que actualment només es contemplen indemnitzacions en cas que un llop mati el bestiar d'un ramat i, consideren, que cal establir un protocol que estableixi una densitat màxima a Catalunya. "Si s'implementa el llop hem d'estar preparats i tenir protocols, perquè si d'aquí a 10 anys s'han multiplicat, què farem", lamenta el membre del Gremi de la Pagesia, Josep Vall-llosera.