Què ha de passar perquè el Govern enviï una alerta per pluges als mòbils?

Les alarmes ES-Alert que van sonar als mòbils dels catalans a les 21.45 de dimecres, auguraven una jornada de dijous amb pluges torrencials. Ara bé, els ruixats es mouen amb rapidesa i no estan afectant de ple el país . La qual cosa deixa una pregunta a l'aire: quina ha de ser la previsió meteorològica perquè el Govern enviï una alerta als mòbils?
Doncs bé, un missatge ES-Alert s'envia quan hi ha un pronòstic de risc molt elevat - de pluges, vent o neu- per una zona i un horari molt concret, o quan es vol enviar un missatge molt clar a la població per tal que prengui una mesura d'autoprotecció urgent: reduir la mobilitat, confinar o evacuar, entre altres. “En les altres circumstàncies s'envia la informació de manera general a través del Meteocat, Protecció Civil i l'ACA”, va assegurar consellera d'Interior, Núria Parlon, el passat setembre.
Les condicions per enviar un avís ES-Alert
Una de les condicions imprescindibles és que els avisos del Meteocat siguin vermells, és a dir, 5 o 6 en una escala de 6. Aquest mateix supòsit és el que va passar ahir. Durant la tarda, els avisos del Meteocat per dijous tenien com un grau 4/6 de perill màxim; ara bé, durant un tram de la matinada -de 04:00 a 06:00- hi havia un avís vermell en algunes zones de Catalunya.
Un cas similar al del passat mes de setembre, quan no es va enviar cap alerta. "No hi havia una previsió de risc extrem (ni per pluges ni per avisos hidrològics) en zones concretes que fessin necessari enviar alertes al mòbil en un territori concret", explicava Protecció Civil a Nació. I afegien un exemple: "L’avís que teníem era de 4/6, i això significa probabilitat menor del 30% que es produeixin pluges de més de 40 litres en 30 minuts. Per tant, no enviem una alerta amb aquesta probabilitat".
L'altre supòsit per enviar un avís al mòbil és un "increment important en les conques que estiguin comportant perill per a les persones". En aquest sentit, un exemple on sí que es va enviar va ser el 12 de juliol a Cubelles. Allà, el sobreeiximent del pantà de Foix va provocar inundacions aigües avall.