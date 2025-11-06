Dia de pluges torrencials marcat per l'ES-Alert: universitats tancades i màxima atenció a les carreteres

Un ràpid front de precipitacions intenses i el missatge ES-Alert que va rebre la població de bona part de Catalunya i que va fer disparar les alarmes als mòbils abans de les 21:45 hores d'aquest dimecres marcaran la jornada del dijous. Amb el record viu de la dana al País Valencià i la dana a les Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona, el Govern ha activat tots els protocols a la major part del país.
La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha demanat en una compareixença davant la premsa "màxima precaució" per un episodi de grau 4 sobre 6 en què es poden acumular entre 40 i 60 litres d'aigua per metre quadrat en mitja hora. Les pluges són intenses, però es mouen amb rapidesa, després d'entrar per la zona sud de matinada i amb la previsió que ascendeixin fins a les comarques gironines ja cap al migdia.
Després de la reunió del Comitè d'Emergències del pla Inuncat en què ha participat el president de la Generalitat, Salvador Illa, i en què s'ha decidit enviar el missatge ES-Alert, Parlon ha alertat que cal tenir prudència sobretot a les primeres hores del dia a la zona sud, quan els desplaçaments matinals coincideixen amb les tempestes fortes. Els diferents organismes i cossos d'emergències han posat en comú els operatius preparats per fer front l'episodi i el pla Inuncat es manté en fase d'alerta per la previsió de pluges que poden ser intenses i fins i tot torrencials.
Com és el temporal que travessa tot Catalunya
El front que afecta Catalunya aquest dijous es caracteritza per la intensitat de les pluges i la rapidesa amb què avança. Els meteoròlegs preveuen que descarreguin fins a 60 litres per metre quadrat en només mitja hora, però que els ruixats no durin més de dues hores a cada zona, ja que es mouen molt de pressa. Si bé, els preocupa que l'orografia d'algunes zones retingui els núvols i provoqui acumulacions d'aigua més perilloses.
Els xàfecs aniran acompanyants de manera recurrent amb tempesta i en algunes zones pot arribar a deixar caure calamarsa o pedra, a més de fortes ratxes de vent. Concretament, l'avís s'estén des de la una de la matinada de dijous fins a les 19:00 hores. A primera hora, els avisos de perill han estat d'un grau de perillositat de 4/6 el Montsià, el Baix Ebre, la Terra Alta, la Ribera d'Ebre, el Priorat, el Baix Camp, el Tarragonès, el Baix Penedès, l'Alt Camp i la Conca de Barberà. En un grau inferior de violència de les pluges, però, tot i això, amb avís es troben el Segrià, les Garrigues, el Pla d'Urgell, la Noguera, l'Urgell, la Segarra, l'Anoia, l'Alt Penedès i el Garraf.
Amb la sortida del sol, les fortes tempestes s'aniran desplaçant cap al nord-est. Per aquesta raó el Meteocat, de 6:00 hores a 12:00 hores del migdia, tenyeix de taronja el Baix Penedès, el Garraf, l'Alt Penedès, l'Anoia, el Solsonès, el Berguedà, el Bages, el Baix Llobregat, Barcelona, els dos Vallesos, el Maresme, el Moianès, el Lluçanès, el Ripollès, Osona, la Selva, el Gironès, el Baix Empordà, el Pla de l'Estany, la Garrotxa i l'Alt Empordà. De la mateixa manera, que en graó per sota en termes de perillositat, hi situa el Tarragonès, l'Alt Camp, la Conca de Barberà i la Segarra.
Un cop se superi el migdia, els forts xàfecs encara s'arraconaran més i només es mantindran a l'Alt Empordà, la Garrotxa, el Pla de l'Estany, el Gironès, i el Baix Empordà, fins a desaparèixer vora les set de la tarda. S'espera, també, la primera nevada de la temporada, de quantitats moderades al voltant de la cota dels 1800 i 1900 metres, sobretot al vessant nord del Pirineu.
Les universitats suspenen les classes
En aquest context, la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), la Universitat de Girona (UdG) i la Universitat Pompeu Fabra (UPF) han suspès l'activitat acadèmica. L'alerta de Protecció Civil recomana evitar els desplaçaments innecessaris, i les direccions han pres la decisió de suspendre l'activitat docent durant tota la jornada i a tots els centres, alhora que recomanen fer teletreball al personal en unitats on estigui permès fer-ho. En canvi, l'activitat a les escoles i instituts es manté amb normalitat.
El principal focus d'atenció pels aiguats, a les carreteres
Amb tot, és a la xarxa viària de Catalunya on es tem que hi hagi més afectacions i un perill més elevat per a la ciutadania. El Servei Català del Trànsit (SCT) ha alertat de l'episodi al sud, al litoral i prelitoral, a la Catalunya Central i a les comarques de Girona, i ha demanat precaució sobretot a l'AP-7 i a l'N-340 al Montsià i al Baix Ebre, i en general a les comarques tarragonines. També a l'entorn metropolità, especialment a la C-31, la C-32 i la C-58.