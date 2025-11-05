El Meteocat alerta 37 comarques per la intensitat de les pluges

Amb l'arribada de la baixada de temperatures, també ho fan els aiguats i exactament això és el que passarà els pròxims dies al territori català. Tant és així que El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís que cobreix gairebé tot el país per aquest dijous.
Es tracta de l'arribada de xàfecs que aniran acompanyants de manera recurrent amb tempesta i en algunes zones pot arribar a deixar caure calamarsa o pedra, a més de fortes ratxes de vent. Concretament, l'avís s'estén des de la una de la matinada de dijous fins a les 19 hores de la tarda del mateix dia, i alerta que es pot presenciar pluges amb intensitats que poden superar els 40 litres per metre quadrat en menys de 30 minuts.
De manera precisa, durant la primera franja del dijous, de matinada, se situen sota un grau de perillositat de 4/6 el Montsià, el Baix Ebre, la Terra Alta, la Ribera d'Ebre, el Priorat, el Baix Camp, el Tarragonès, el Baix Penedès, l'Alt Camp i la Conca de Barberà. En un grau inferior de violència de les pluges, però, tot i això, amb avís es troben el Segrià, les Garrigues, el Pla d'Urgell, la Noguera, l'Urgell, la Segarra, l'Anoia, l'Alt Penedès i el Garraf.
Matí passat per aigua
Un cop surti el sol, les fortes tempestes es desplaçaran cap al nord-est del país. Per aquesta raó el Meteocat, de 6 a 12 h del migdia, tenyeix de taronja el Baix Penedès, el Garraf, l'Alt Penedès, l'Anoia, el Solsonès, el Berguedà, el Bages, el Baix Llobregat, Barcelona, els dos Vallesos, el Maresme, el Moianès, el Lluçanès, el Ripollès, Osona, la Selva, el Gironès, el Baix Empordà, el Pla de l'Estany, la Garrotxa i l'Alt Empordà. De la mateixa manera, que en graó per sota en termes de perillositat, hi situa el Tarragonès, l'Alt Camp, la Conca de Barberà i la Segarra.
Un cop se superi el migdia, els forts xàfecs encara s'arraconaran més i només es mantindran a l'Alt Empordà, la Garrotxa, el Pla de l'Estany, el Gironès, i el Baix Empordà, fins a desaparèixer vora les set de la tarda.
Recomanacions de Protecció Civil
En la mateixa direcció, Protecció Civil ha alertat de la perillositat de les pluges i recomanen a la societat a no travessar rius, rieres ni barrancs i consultar l'estat del trànsit en cas d'haver de moure's, com també l'estat meteorològic per possibles evolucions canviants.