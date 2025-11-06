Les imatges més espectaculars dels ruixats a Catalunya: tempestes i riuades

El front que afecta Catalunya aquest dijous es caracteritza per la intensitat de les pluges i la rapidesa amb què avança. Els meteoròlegs preveuen que descarreguin fins a 60 litres per metre quadrat en només mitja hora, però que els ruixats no durin més de dues hores a cada zona, ja que es mouen molt de pressa. Si bé, els preocupa que l'orografia d'algunes zones retingui els núvols i provoqui acumulacions d'aigua més perilloses.
La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha demanat en una compareixença davant la premsa "màxima precaució" per un episodi de grau 4 sobre 6 en què es poden acumular entre 40 i 60 litres d'aigua per metre quadrat en mitja hora. Les pluges són intenses, però es mouen amb rapidesa, després d'entrar per la zona sud de matinada i amb la previsió que ascendeixin fins a les comarques gironines ja cap al migdia.
Després de la reunió del Comitè d'Emergències del pla Inuncat en què ha participat el president de la Generalitat, Salvador Illa, i en què s'ha decidit enviar el missatge ES-Alert, Parlon ha alertat que cal tenir prudència sobretot a les primeres hores del dia a la zona sud, quan els desplaçaments matinals coincideixen amb les tempestes fortes. Els diferents organismes i cossos d'emergències han posat en comú els operatius preparats per fer front l'episodi i el pla Inuncat es manté en fase d'alerta per la previsió de pluges que poden ser intenses i fins i tot torrencials.
Les tempestes estan provocant diverses afectacions a carrers i fins i tot instituts i escoles on s'han qüestionat perquè no s'han suspès les classes. La consellera Parlon ha expressat que la tempesta es preveu que passi de pressa i en cas que els presents als instituts ho vegin inviable es posin en contacte amb els serveis educatius, tot i això, ha recordat que les escoles són espais segurs. Un altre de les afectacions les han sofert Catalunya Ràdio i la SER, qui han tingut dificultats per emetre en zones com el Garraf i el Penedès pel temporal que envoltava la torre de Collserola.
Un dels vídeos que està agafant més força a les xarxes és el que ha penjat Francesc Mauri, meteoròleg de TV3, en el qual es veu com un dels carrers de Sant Cugat del Vallès està inundat i hi ha vehicles intenten sobrepassar les grans quantitats d'aigua que s'acumulen amb certes dificultats.
Un dels llocs on més afecten les riuades és a les Terres de l'Ebre i des de primera hora els Mossos d'Esquadra han vigilat els carrers per vetllar per la seguretat dels ciutadans i han gravat l'alta quantitat d'aigua que baixava pel barranc de la Faneca, a Móra d'Ebre.
En algunes zones els ruixats no han estat tan intensos, però si ho han estat els llamps i trons que, per exemple, s'han pogut veure de matinada a Tarragona.
A Sabadell, on durant una llarga estona les tempestes han apretat de valent -més del que la consellera Parlon ha assegurat que es preveia-, s'ha hagut de tancar un dels passos de la Gran Via per acumulació d'aigua i alguns vehicles han quedat atrapats.
Mentre a la zona litoral del país plou, als Pirineus neva i es tenyeix tot de blanc. En aquest cas es tracta del Refugi de Malniu, a les cotes més altes de la Cerdanya.
Com també a Vallter, on neva de valent i es registren dades que posicionen la nevada d'avui com la més important del que va de tardor. La neu ha arribat fins a cotes de 1.600 al Pirineu, explica Francesc Mauri. De la mateixa manera, que també neva a la Vall de Núria.