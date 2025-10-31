Agricultura estén la vacunació de la dermatosi nodular contagiosa a 23 comarques

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació obre la vacunació de bestiar boví per dermatosi nodular contagiosa (DNC) a noves zones de Catalunya per cobrir 22 comarques i un cens de 370.000 animals. Es tracta de zones de la Catalunya Central, l'Alt Pirineu i l'Aran, així com algunes comarques de Barcelona, Lleida i el Penedès. També es vacunaran els animals de tres comarques aragoneses.
A més, s'ha establert una nova zona de restricció addicional per la dermatosi nodular contagiosa on s'aplicarà la vacunació del bestiar per evitar el contagi de la malaltia. Això divideix la campanya de vacunació a Catalunya en dues zones. Per un costat hi ha l'àrea corresponent on s'han declarat casos de la malaltia, a l'Alt Empordà i al Gironès. Per altra banda, la campanya s'obrirà ara a la Zona I, de restricció addicional, i que permetrà cobrir un cens de 370.000 animals.
La vacunació s'anirà desplegant en funció dels criteris epidemiològics i de gestió del cens. D'aquesta manera, el Govern ha detallat que es donarà prioritat a les explotacions amb animals de reproducció de llet i de carn. Després, es farà en explotacions d'engreix on no hi ha reproductores. A més, es donarà prioritat a la vacunació per a les explotacions que es trobin dins d'un radi de 5 quilòmetres al voltant de la planta de destrucció de cadàvers de SECANIM, a Térmens.
Els 23.000 animals que hi ha a la zona està previst vacunar-los la setmana que ve, segons ha indicat el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig. També es donarà preferència a les granges que hi hagi en un radi de 5 km al voltant dels escorxadors de boví que hi ha en la zona de restricció addicional per la intensitat de moviments d'animals vius que hi ha.
La vacunació s’efectuarà simultàniament a totes les comarques segons la priorització marcada comprenent dos cinturons, el primer cinturó (Vall d'Aran, Pallars Sobirà, Alt Urgell, Solsonès, Berguedà, Bages, Vallès Occidental i Barcelonès) i el segon cinturó (Alta Ribagorça, Pallars Jussà, Noguera, Segrià, Pla d’Urgell, Segarra, Anoia, Baix Llobregat, Alt Penedès i Garraf). Ordeig ha detallat que les 23 noves comarques on s'ha començat el nou procés de vacunació se sumen a les set on ja s'està vacunant.
Pel que fa al nombre d'animals, el cens de vacunació a Catalunya s'enfila ara als 520.000 animals: 370.000 de les noves zones i 150.000 "que ja s'estaven vacunant". El conseller ha afirmat que al radi de Castelló d'Empúries l'índex de vacunació és del 95,5% i que, si se sumen els tres radis existents, a hores d'ara ja hi ha un 75,6% dels animals vacunats.
El Govern preveu avançar els primers ajuts la setmana que ve
Pel que fa a les indemnitzacions pel sacrifici d'animals, el conseller ha explicat que la setmana vinent confien a poder fer un primer avançament de les ajudes per als ramaders que es preveuen articular a través de l'Institut Català de Finances (ICF). Ordeig ha destacat que "fa una setmana que no tenim nous focus ni nous positius" i que això demostra que "les mesures de contenció estan funcionant". D'altra banda, ha explicat que les restriccions s'aixecaran quan passin 45 dies de la declaració de l'últim focus.