Europa i Llatinoamèrica acorden intensificar la cooperació climàtica, energètica i comercial

La Unió Europea i els països membres de la Comunitat d’Estats Llatinoamericans i Caribenys (CELAC) han acordat un Full de Ruta 2025-2027 per impulsar la cooperació de les dues regions en àmbits clau com la transició energètica, la justícia climàtica, el comerç, la innovació tecnològica i la defensa dels drets humans. En el marc de la IV Cimera CELAC-UE, celebrada a Santa Marta, a Colòmbia, s'ha aprovat una declaració conjunta que destaca el compromís amb el multilateralisme, la democràcia i l'estat de dret en un context de tensió entre alguns estats llatinoamericans amb el president dels Estats Units, Donald Trump, pel desplegament naval al Carib i l'enfonsament de suposades narcollanxes.
La declaració aborda la seguretat marítima i l'estabilitat regional al Carib i es compromet a reforçar la cooperació en la lluita contra el crim transnacional, el narcotràfic, el tràfic de persones i el ciberdelicte. Els mandataris van insistir en la necessitat de reformar el sistema multilateral, incloent-hi la modernització del Consell de Seguretat de l'ONU per fer-lo més representatiu. D'aquesta manera, l'Amèrica Llatina i el Carib van reclamar una veu més forta als fòrums internacionals.
El text referma l'adhesió a la Carta de les Nacions Unides, rebutjant l'ús de la força i defensant la resolució pacífica dels conflictes. En aquest sentit, CELAC i UE van expressar la seva preocupació per la guerra a Ucraïna i per la crisi humanitària a Gaza, demanant un diàleg polític efectiu.
Quant a l'àmbit econòmic, defensen un comerç internacional basat en regles clares, i que sigui obert, transparent, no discriminatori i predicible, amb l'Organització Mundial del Comerç (OMC) al seu nucli. A causa dels diversos aranzels imposats des de la Casa Blanca, la declaració conjunta remarca la necessitat de reduir les tensions comercials i la necessitat de facilitar el comerç internacional i millorar l'accés als mercats.
Coincidint amb l'inici de la COP30 al Brasil d'aquest dilluns, un dels eixos centrals de la cimera CELAC - UE va ser l'acció climàtica. Així, Europa i Llatinoamèrica van reconèixer la necessitat de "reduccions significatives i ràpides de les emissions". Totes les parts es van comprometre a cooperar estretament i a accelerar la transició cap a economies baixes en carboni, respectant el principi de "responsabilitats comunes però diferenciades".
Països discrepants
Tot i el to cooperatiu de la cimera, la declaració no ha estat exempta de discrepàncies. Argentina, Paraguai, Costa Rica, l'Equador, El Salvador, Panamà i Trinidad i Tobago es van desmarcar de diversos punts, especialment als referits a Gaza, Cuba, gènere i l'Agenda 2030. Per la seva part, Veneçuela, es va retirar completament del document.
Ara, la pròxima Cimera UE - CELAC tindrà lloc a Brussel·les l'any 2027.